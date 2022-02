Pick 6: Rams vyhrali Super Bowl alebo príbeh písaný Hollywoodom

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielen, že prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Nová pravidelná rubrika na Sportnete týždeň čo týždeň zachytáva šesť ultimátnych okamihov hracieho kola, vrátane súbojov v play off. Los Angeles Rams sú víťazmi Super Bowlu. Ako sa to stalo? Povieme si tradične v šiestich kapitolách. Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s VLADOM KUREKOM. Pick 1: Happy end pre Rams

NFL sezóna je román o dvestoosemdesiatich piatich kapitolách. V nedeľu v noci sa odohrala tá posledná a my sme sa dozvedeli, že happy end bol napísaný pre Los Angeles Rams. Získali svoj druhý titul. Ten prvý získali v roku 2000, keď sídlili v St. Louis, vďaka úžasnému útoku Kurta Warnera. Doteraz sa o ňom hovorí ako o „The Greatest Show on Turf“. Tentokrát a aj v roku 2019, keď prehrali vo finále, sa omnoho viac skloňovala obrana. K jednotlivým príbehovým líniám zápasu sa ešte dostanem. Každopádne, Rams sú anomáliou v NFL v spôsobe, ako tvoria svoj káder. Cenné vysoké draft picky veľmi často menia za hotových hráčov.

Získali tak Jalena Ramseyho od Jaguars, Stafforda od Lions. Len oni dvaja ich stoja štyri roky bez prvého kola draftu. K tomu Von Miller z Broncos a Odell Beckham Jr., ktorý si vynútil odchod z Browns. Často sa o Rams hovorí ako o Reale Madrid NFL. Je to chytľavé, ale veľmi nepresné. Rams síce „nakupujú“ hotových hráčov za vysoké draftpicky, ale sa stále musia zmestiť do toho istého platového stropu ako ostatné mužstvá. Zároveň to kladie na nich o to väčší nárok dobre draftovať v nižších kolách, kde je to už často čistá lotéria. Tento prístup tak nie je „nakupovanie bohatého veľkoklubu“, ale riskantné skladanie kádra. Koniec koncov, možno budete prekvapení, ale Rams majú aktuálne v kádri najviac vlastných draftových výberov v lige.

A ono to, predstavte si, dopadlo úspešne. Trvalo to vlastne päť rokov, bolo potrebné vymeniť quaterbacka, ale výsledkom je trofej Vincea Lombardiho. NFL je liga, v ktorej sa cesta k úspechu kopíruje. Už roky berú mužstvá z ligy trénerov z Rams, aby skopírovali ich útočný potenciál. Som zvedavý, kto si trúfne zreprodukovať aj tento manažérsky prístup.

Pick 2: Matthew Stafford to dokázal Dekádu uväznený v Detroite sa v očiach fanúšikov aj odborníkov prepadával vo vnímaní svojho talentu. Po prestupe do Rams si naložil na chrbát obrovský terč, do ktorého sa mohol každý triafať, ak by to nevyšlo. Ono to však vyšlo. Za jeden rok v Rams dokázal Stafford získať rovnaký počet prsteňov ako ikona Aaron Rodgers za celú doterajšiu kariéru. Isteže, je to veľké zjednodušenie, ale je to aj jeden z veľkých príbehov tohto roka.

Quarterback tímu Los Angeles Rams Matthew Stafford. (Autor: TASR/AP)

Bývalá draftová jednotka dokázala obrátiť naratív o neschopnosti vyhrávať dôležité zápasy, vyhrala štyri zápasy play-off a v posledných troch to bolo vždy v závere na jeho pleciach. Víťazný drive proti Tampe bol jedna vec, víťazný drive v Super Bowle vec iná. V zápase proti Bengals zažívali Rams obrovské ofenzívne suchoty. Behy nešli od prvého snapu a hra vzduchom sa zadrhla po zranení Odella. Tyler Higbee zranený, Robert Woods dlhodobo zranený. Teraz OBJ. Behy neexistovali a súper vyhrával o štyri body. Šesť minút do konca bol len Stafford a jeho top receiver Cooper Kupp. A hoci bol strážený dvoma hráčmi, spolu prešli ihrisko a dosiahli touchdownom, ktorý im vrátil vedenie. Stafford urobil všetko, prečo bol zavolaný do mužstva. Dal žlto-modrým šancu na výhru.

Na druhej strane hral Joe Burrow a hoci sa snažil, mal úlohu extrémne ťažkú. Možno ani on nepodal najlepší výkon, možno aj playcalling trénera nebol ideálny, ale fakt je, že tlak súperovej defenzívnej línie bol drvivý a každou minútou rástol. Burrow sa stal najsackovanejším QB v základnej sezóne a aj v play-off. Háči z Los Angeles si v Super Bowle pripísali až sedem sackov, čím vyrovnali rekordné zápisy Denveru (2016), Chicaga (1986) a Pittsburghu (1976). Pick 3: Zac Taylor vs Sean McVay V historicky najmladšom dueli hlavných trénerov v Super Bowle vyhral ten mladší. Ktorý bol zároveň jedným z mentorov toho staršieho. O vzťahu McVaya s Taylorom som písal pred týždňom, poďme to aktualizovať o ich posledný duel. Ani jeden z nich nemal vyslovene dobrý zápas. Taylor síce potvrdil aktívne, agresívne volenie hier, keď veľmi skoro išiel aj riskantne pre štvrtý down.

Avšak zdalo sa, že priveľa energie spotrebovala ofenzíva na to, aby aspoň čiastočne eliminovala tlak súpera na ofenzívnu líniu. Bengals sa dostali k minimu veľkých hier, o behy sa opierali menej ako mohli a najlepšiu prácu jednoznačne odviedla obrana. Tá hrala vysoký nadpriemer. McVay mal svoje silné chvíľky, najmä v callovaní pasovej ofenzívy, keď dokázal kreatívne zapojiť RB Darnella Hendersona do útoku vzduchom a pre Kuppa a Beckhama Jr. vytváral dostatok voľného priestoru.

V okamihu, keď Beckham odstúpil pre zranenie kolena, sa však ofenzíva rozsypala. Zbytočne veľa a dlho dúfal, že rozbehne behy, čo sa absolútne nestalo. V určitom okamihu to už vyzeralo patologicky a verím, že tisíce fanúšikov a analytikov kričalo na monitory „už nebehaj“. A presne v okamihu, keď už to bolo naozaj neúnosné, urobil to správne rozhodnutie. Dal loptu do rúk svojím dvom najlepším hráčom. Pick 4: Super Kupp a OBJ Trofej pre víťaza NFL je „Bowl“. Keby to bol „Cup“ tak sa dnes naozaj volá Super Kupp. To, čo predviedol tento bývalý treťokolový pick, je naozaj jedným z najvýraznejších individuálnych výkonov v NFL. Mám na mysli celú základnú časť, play-off a teda aj finálový zápas. V každej jednej časti bol dominantný, vždy bolo na neho spoľahnutie. Kupp bol nepochybne najlepší receiver tejto sezóny, bol najlepším hráčom útoku v Super Bowle. Kým na druhej strane sa Ja´Marr Chase nedokázal výraznejšie presadiť, Kupp dal 2 TD a ako som už spomínal, v čase keď na ihrisku „nezostal nik iný“, dokázal zariadiť posledný drive a víťazné skórovanie.

Dovolím si venovať jeden odstavec aj Odellovi. Jeho príbeh sa začal ďalším sklamaním v Clevelande, vytrucovaným odchodom z mužstva a pripojením sa k Rams. Vtedy o ňom nepanovala veľká mienka. Pozrite si toto moje hlasovanie. Faktom však je, že v Rams sa postupne našiel a v play-off (aj v Super Bowle) bol veľkou posilou mužstva. Dal prvý TD zápasu, posúval loptu po ihrisku. Jeho zranenie malo úplne zásadný vplyv na výkon Rams a takmer sa z neho zverenci McVaya nespamätali. OBJ skončil s druhýkrát pretrhnutým meniskom v ľavej nohe a s vytúženou trofejou. Príbeh plný emócií.

Pick 5: Príbeh Aarona Donalda Tento článok je vlastne prerozprávanie príbehu Super Bowlu v šiestich kapitolách a rôznych pohľadoch. Opakovane sme sa už dostali do situácie, že Rams otočili zápas niečo presne 85 sekúnd pred koncom. Poďme sa pozrieť, čo sa udialo potom. Aaron Donald – to je to, čo sa udialo.

Najlepší ne-QB ligy a najväčšia hviezda Rams. Donalda bolo celý zápas vidieť a cítiť. Najviac ho videl a cítil Joe Burrow, ktorému sa doslova tlačil do tváre. Passrush Rams držal svoje mužstvo nad vodou, najmä v druhom polčase. V čase, keď útok nedokázal generovať yardy a hrozilo, že Bengals odskočia, hrali Miller, A´Shawn Robinson, Leonard Floyd a Donald najlepšie, ako mohli. O to viac, že hviezda secondary Ramsey mal vlastne pomerne zlý deň. Tak ako pred týždňom, aj teraz boli posledné sekundy zápasu o tom, či obrana LA udrží pevnosť. A udržala ju. Hoci sa Bengals dostali na jeden yard od prvého downu, trikrát po sebe ho nedokázali urobiť. A číslo 99 v tom malo všetky prsty. Po poslednej akcii, keď bolo dokonané, vztýčil prstenník k nebu v jasnom odkaze – sem patrí prsteň pre víťaza. Možno to bola aj jeho vôbec posledná akcia, keďže vraj zvažuje odchod do športového dôchodku.

Pick 6: Vrátia sa Bengals o rok? Áno, patrí sa venovať aspoň trochu priestoru aj fanúšikovským miláčikom tohto zápasu. Bengals neboli perfektným tímom, ale boli perfektným príbehom. Mladý víťazný quarterback Burrow, ktorý navyše prekonal v minulej sezóne ťažké zranenie. Atraktívny pasový útok. Víťazstvá nad veľkými súpermi. To všetko zdobilo Bengals. Niet sa čo čudovať, že tak v Amerike, ako aj v našich zemepisných šírkach, boli populárnejšou fanúšikovskou voľbou. V tomto zápase útok zaostal za očakávaním, naopak obrana hrala fantasticky. Špeciálne behová obrana a rovnako passrush. No a keďže Cincy majú výborného QB, tak majú 90% všetkého, čo potrebujú. Preto sa veľmi často objavujú slová útechy, že Bengals sa pokojne môžu o rok vrátiť. S tým by som bol opatrný.

Quarterback Joe Burrow dohrával Super Bowl s menším zranením. (Autor: TASR/AP)