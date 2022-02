Svojmu cieľu podriadili všetko. Rams hrali all in a vyšlo im to

BRATISLAVA. Mohol to byť príbeh ako z rozprávky. Mužstvo, ktorému pred sezónou nikto neveril sa senzačne dostalo do Super Bowlu a ešte v záverečnej štvrtine viedlo štvorbodovým rozdielom. Dokonca donútilo súpera hrať štvrtý down hlboko na vlastnej polovici ihriska. Ak by tento útok zastavilo, šanca na historicky triumf by bola obrovská. Stal sa však presný opak. Defenzíva Cincinnati Bengals nezvládla posledný útočný drive Los Angeles Rams. Cooper Kupp predviedol niekoľko dôležitých zachytení a napokon to bol práve on, ktorého touchdown 85 sekúnd pred koncom strhol víťazstvo na stranu Rams.

Trofej Vincea Lombardiho pre víťaza Super Bowlu tak po dlhých 36 rokoch zostala v Los Angeles. Vtedy triumfoval tím Los Angeles Raiders (organizácia sa neskôr presťahovala do Oaklandu a dnes sídli v Las Vegas, pozn. red.). Samotní Rams získali Super Bowl v roku 2000, ale to ešte nastupovali pod názvom St. Louis Rams. Vtedy zdolali Tennessee Titans 23:16. Zvolili riskantnú stratégiu Druhú sezónu po sebe získal Super Bowl tím, ktorý mal výhodu domáceho prostredia. V prvých 54 prípadoch pritom táto situácia nenastala ani raz. Práve úspech na SoFi Stadium si Rams dali za cieľ a podriadili tomu všetko. Išli do rizika. Pokrovou terminológiou možno povedať, že hrali "all in". Angažovali quarterbacka Matthewa Stafforda, ktorý po 12 rokoch strávených v Detroite nemal na konte ani jednu výhru v play off. Opačným smerom Rams poslali Jareda Goffa a tiež tri draftové výbery, z toho dva v prvom kole.

Už v roku 2019 sa podobne vzdali svojich draftových volieb pre defenzívneho hráča Jalena Ramseyho. Okrem toho vlani získali aj Vona Millera a počas sezóny prišiel z Clevelandu aj Odell Beckham Jr. Aj toto spôsobilo, že Rams si v prvom kole draftu budú vyberať hráča najskôr v roku 2024, no ich odvážna stratégia slávila úspech. Lepšia bola len jediná dvojica Výkony Rams počas sezóny gradovali. Najmä spojenie Stafforda s wide receiverom Cooperom Kuppom bolo snáď najlepšie v NFL. Kupp po pase svojho quarterbacka zaznamenal vrátane play off 22 touchdownov, čo je druhý najvyšší počet v histórii súťaže. Ešte o dva viac sa podarilo dosiahnuť v sezóne 2007 dvojici Tom Brady a Randy Moss. "Toto je odmena za tvrdú prácu, za hodiny tréningov. Ďakujem trénerovi Seanovi McVayom. Ten nám stále hovoril: Hej, Matthew a Coop, choďte tam a dokážte to," povedal Stafford po zisku Super Bowlu.

Matthew Stafford, quarterback tímu Los Angeles Rams. (Autor: TASR/AP)

Stafford je siedmym quarterbackom, ktorý si zahral v Super Bowle v prvej sezóne po prestupe z iného tímu. Pred ním však dokázali vyhrať len dvaja - Tom Brady (2020 Tampa Bay Buccaneers) a Trent Dilfer (2000 Baltimore Ravens). Cenu MVP Super Bowlu napokon dostal Kupp. A hoci si nebol istý, či je toto ocenenie v správnych rukách, rozhodne nemožno tvrdiť, že nie je. V kľúčových chvíľach bol prvou voľbou Stafforda a získal dôležité yardy. "Nech sa deje čokoľvek, chcem len vykonávať svoju prácu najlepšie ako viem," povedal hráč, ktorý dostal aj cenu pre ofenzívneho hráča základnej časti.

Zjavenie po prehranom Super Bowle Súčasťou Los Angeles Rams je Kupp od roku 2017, ale pred troma rokmi si Super Bowl proti New England Patriots (3:13) nezahral. Dôvodom bolo zranenie, konkrétne roztrhnutý predný skrížený väz. Po zápase sa mu však stalo niečo, o čom doposiaľ nehovoril. "Bolo to v roku 2019. Odchádzali sme z ihriska po prehre s Patriots, ja som nemohol byť súčasťou zápasu. Neviem, čo to bolo.... niečo ako znamenie. Myslím si, že sa mi zjavil Boh s tým, že sa vrátime, budeme opäť súčasťou Super Bowlu a vyhráme ho. A ja budem odchádzať z ihriska ako MVP zápasu," cituje Kuppa web sports.yahoo.com. Kupp často hovorí o viere a bolo vidno, že pri rozprávaní tohto príbehu je dojatý. "Bolo to jasné ako deň. Ako to, že práve teraz vidím vás," dodal v rozhovore.

Skončí Donald ako šampión? Veľkú zásluhu na úspechu Los Angeles Rams má tréner Sean McVay. Vo veku 36 rokov a 20 dní sa stal najmladším hlavným trénerom, ktorý vyhral Super Bowl. Prekonal tým zápis kouča Pittsburghu Mikea Tomlina. Po tom ako v 31. minúte zápasu hodil Stafford interception, Bengals boli na koni. Mohli spraviť dôležitý krok smerom k vytúženému triumfu, ale od tohto momentu začala úradovať obrana Rams na čele s Aaronom Donaldom.

Aaron Donald (v popredí) sa teší so svojimi spoluhráčmi zo zisku Super Bowlu. (Autor: TASR/AP)

Háči z Los Angeles si pripísali až sedem sackov, čím vyrovnali rekordné zápisy Denveru (2016), Chicaga (1986) a Pittsburghu (1976). Záverečný siedmy dosiahol Donald 39 sekúnd pred koncom, keď Bengals zabránil premeniť štvrtý down. V rozhovore tesne po zápase dostal otázku, či sa nechystá ukončiť kariéru. So slzami v očiach 30-ročný Donald povedal, že sa teraz sústredí na oslavy titulu a ešte si budeme musieť počkať na jeho definitívne rozhodnutie. Bengals majú potenciál víťaziť Kým v Los Angeles sa oslavovalo, v Cincinnati zavládol smútok. Bengals boli veľmi blízko k tomu, aby vôbec prvýkrát získali trofej Vincea Lombardiho. "Bolí to," povedal quarterback Joe Burrow novinárom.