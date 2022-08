Vlhová žartovala na úkor Ferrari. Ako vznikla jej fotka s Leclercom?

"Najskôr som si myslel, že len sedí na motorke a je to pohoda. Keď som si však pozrel záznam jej srdcovej frekvencie, je to poriadny intervalový tréning. Často sa cíti viac rozbitá ako pri posilňovaní," uviedol vo Vlhovej autobiografii.

"Po tom, čo predvádzajú sa ich chcem spýtať, či tam môžem začať robiť. Lebo neviem či majú problém nájsť nejakého normálneho človeka, ktorý by to tam koordinoval," žartovala Vlhová.

Tak som mu písala, že ako je to možné a že by som sa s Leclercom chcela stretnúť. Potom mi napísal kam mám prísť a kedy. Tak sme tam prišli aj s mojím kondičným trénerom a potom prišiel Leclerc aj s priateľkou. Odfotili sme, pokecali a potom už išiel," prezradila Vlhová v EisKingu.

"Bola som trénovať vo Val Gardene a s majiteľom, ktorý to tam vlastní, sme dobrí kamaráti. No a Leclerc dal príbeh (na instagrame) z reštaurácie, kde som bola na obede. A tú vlastní ten kamarát.

"Väčšinou to pozerám na mobile, lebo stále som niekde. Naposledy som išla na dovolenku, a tak som mala mobil na kufri, slúchadla, a tak som pozerala. Dávam si aj budík na 14:58, lebo na to niekedy zabudnem," hovorí Liptáčka.

A hoci to na prvý pohľad nevyzerá, formula 1 aj lyžovanie sú tímové športy. Rovnako ako mechanici, stratégovia či inžinieri sú na druhej strane dôležití tréneri, fyzioterapeuti či servismani.

Je to ako puzzle. Tréner je dôležitý, pre mňa aj môj brat, ktorý je na štarte. Potom tiež fyzioterapeutka, aby som sa cítila dobre. Keď to všetko do seba zapadne, tak sú aj výsledky," zhodnotila Vlhová.

"Ak je ľadová trať a servisman mi neurobí dostatočne ostré lyže, tak sa mi šmýka, neviem ísť správu líniu a vtedy môžeš byť akokoľvek dobrý, ale nedokážeš predviesť jazdu, akú chceš. To je asi tak, ako keď máš zlé pneumatiky.

Je to aj o komentátorovi. Ak vie aj pri lyžovaní precítiť tú emóciu, tak divákovi to dá úplne iný zážitok. Možno aj kvôli tebe veľa ľudí pozerá F1," vystrúhala Vlhová kompliment Eiselemu.

"Veľmi som to prežívala. Ja som do toho vtiahla celú rodinu a keby ma vtedy niekto natočil... Ja som bola na zemi a myslela, že skolabujem.

Shiffrinová už na F1 bola

"Šport vie byť niekedy aj krutý. Verstappen sa tešil a úprimne, ja by som sa tešila tiež aj keby som vedela, čo sa stalo. Na druhej strane som si predstavila Hamiltona... Niekedy sa cítiš bezbranný a nemôžeš nič urobiť.

V tej chvíli by som povedala, že končím. Aj preto si Hamilton musel zobrať čas pre seba, aby prišiel na iné myšlienky a potom si uvedomil, že to má rád. Tak prečo by skončil?," uvažovala najlepšia slovenská športovkyňa súčasnosti.

O tom, že je veľkou fanúšičkou F1 svedčí aj to, že ma napozeraný seriál Drive to Survive, ktorý prináša divákom aj niečo za zákulisia "kráľovnej motošportu".

Slovenka doposiaľ nevidela žiadne preteky formuly 1 naživo, no veľmi rada by to zmenila. Možno ju k tomu bude inšpirovať aj jej hlavná rivalka.