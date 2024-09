Prezident FIA prirovnal jazdcov F1 k vulgárnym raperom, Verstappen však svoj slovník meniť nebude

BRATISLAVA. Holandský pretekár Max Verstappen uviedol, že seriál F1 by nemal vysielať tímové vysielačky, ak sa obáva nadávok po tom, čo šéf riadiacej organizácie FIA prirovnal jazdcov k vulgárnym raperom.

Predstavte si, že sedíte so svojimi deťmi a sledujete preteky, a potom niekto hovorí všetky tie sprosté slová. Veď čo by na to povedali vaše deti alebo vnúčatá?" uviedol prezident FIA.

Verstappen na tlačovej konferencii počas Veľkej ceny Singapuru použil rovnaké slovo na „F“, aby opísal stav svojho auta a naznačil, že riadiaci orgán zašiel priďaleko.

„Každý nadáva, niektorí ľudia trochu viac ako iní,“ poznamenal trojnásobný majster sveta a aktuálny líder šampionátu.

„Myslím si, že v dnešnej dobe sa vysiela veľa vecí, pri ktorých v iných športoch nebeháte s mikrofónom pripevneným k sebe.

Veľa ľudí povie veľa zlých vecí, keď sú plní adrenalínu aj v iných športoch, len sa to nezachytí. Kdežto tu, asi aj kvôli zábave, sa veci posielajú von,“ dodal.