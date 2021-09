Hosťovanie? Kúpme ho hneď. Strelec dal odvtedy už stovky gólov

PODHÁJSKA. Povesť strelca mal odjakživa, no vyzerá to tak, že teraz prichádza najlepšia sezóna jeho Podhájskej.

Už vtedy bolo zrejmé i to, že vysoké predsezónne ambície Podhájskej neboli iba planými rečami a že posilnený tím bude jedným z hlavných ašpirantov na postup do štvrtej ligy. A takú súťaž tisícová dedina ešte nikdy nehrala.

„Neviem to povedať úplne presne, no myslím si, že za tých desať rokov som dal za Podhájsku do štyristo gólov. Napríklad teraz v Šuranoch som dal všetky štyri góly v druhom polčase, presne ako o sedem dní nato doma so Svätým Petrom.

Väčšinou k nám prídu súperi brániť, no napríklad nedávno Veľký Kýr chcel hrať futbal a vtedy sa mi hrá lepšie.

Musím povedať, že pomerne veľa šancí som ešte pozahadzoval. Zatiaľ to vyzerá tak, že o jesennom prvenstve v piatej lige sa rozhodne medzi našim mužstvom a Pozbou, za ktorú som pol sezóny hral tiež. Verím, že v poslednom jesennom kole si to u nich rozdáme férovo a bude to dobrý zápas o ktorý bude záujem. S hráčmi Pozby máme dobré vzťahy a vyzerá to tak, že to bude poriadne dramatický súboj o postup.

Ocenenie na galavečere Grassroots futbalu

Na slávnostnom galavečere Slovenského futbalového zväzu Grassroots futbalu prevzal Peter Nagy ocenenie za sezónu 2017/18 v kategórii mužov za rekordných 66 strelených gólov v jednej sezóne. „V Senci bol vtedy ako hosť ešte aj Jozef Adamec, alebo napríklad Dušan Tittel. Podhájska bola vylúčená z piatej ligy až do ôsmej a preto sme museli začínať v najnižšej súťaži ObFZ Nové Zámky, kde sa teda strieľali góly naozaj ľahšie,“ priznáva vychýrený strelec, ktorý hrá za Podhájsku - s jednou polročnou prestávkou v Pozbe - už desať rokov. „V klube mi to vyhovuje. S nadnesením sa dá povedať, že mužstvo žije z mojich gólov a ja z práce mužstva, pretože moji spoluhráči ma v šestnástke väčšinou nájdu,“ smeje sa futbalista s dobrým výberom miesta a vynikajúcou kopacou technikou.