Na veľkom turnaji mladíkov žiaril maličký Slovák: Taký talent a rozdielový hráč nebol nik

Bolo to pol roka po revolúcii a mesiac pred majstrovstvami sveta v Taliansku, kde skončilo Československo na šiestom mieste. To bol dôvod, prečo bol náš, juniorsky úspech tak trošku v tieni.

Bolo to prvý a posledný raz, čo sa slovenskí futbalisti stali majstri Európy v kategórii do 16 či 17 rokov. V roku 1990 vtedajší výber Československa zdolal vo finále Juhosláviu.

Pre viacerých z nás to bol odrazový mostík do profesionálneho futbalu. Aj mne to pomohlo. O pol roka som sa dostal do áčka Žiliny a začal som chytať národnú ligu. Bol to iste úspech, vo federálnom výbere sme boli iba štyria Slováci.

Tréner bol už zosnulý Peter Huděc a asistentom Richard Matovič z Trnavy. Keď si na ten turnaj spomeniem, tak mi to príde aj zábavné.

Prečo?

Hrali sme za Československo, ktoré už neexistuje, turnaj organizovala Nemecká demokratická republika (NDR), ktorá neexistuje a vo finále sme zdolali Juhosláviu, ktorá už tiež nie je. Ale máme titul majstra Európy.

Človek si s odstupom času uvedomí, že aká sme boli silná generácia. Patrik Berger hral už o šesť rokov seniorské finále majstrovstiev Európy, dal aj gól.