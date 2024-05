Hráči sa atmosféry nezľakli. Verím, že bude výjazd aj do Michaloviec, vraví tréner

Petržalka sa ujala vedenia po prvej dvadsaťminútovke gólom Romana Begalu, päť minút pred koncom prvého polčasu vyrovnal veterán Igor Žofčák. 41-ročný hráč hostí mohol pridať aj druhý gól, no v závere prvého dejstva kopol penaltu do žrde a vzápätí na druhej strane skóroval Lukáš Gašparovič.

BRATISLAVA. Futbalisti FC Petržalka sa môžu po štrnástich rokoch vrátiť do najvyššej súťaže. Chýba im k tomu posledný krok.

Druholigista tak pôjde do sobotňajšej odvety s jednogólovým náskokom.

Že z nich padol iba jeden gól, o to sa postaral skvelými zákrokmi brankár Pavel Halouska. Už v úvode stretnutia jednou rukou reflexívne vyrazil hlavičku Matúša Marcina a vyznamenal sa aj v druhom polčase pri šanci Niarchosa.

„Nechceli sme nič meniť, hrali sme tým istým spôsobom, ako sme sa sem dostali. Takto sme hrali aj druhú ligu. Prinieslo to ovocie aj dnes,“ skonštatoval tréner.

„Bol to kolektívny výkon. Hráči ten zápas odmakali, šprintovali jeden za druhého,“ chválil svoje mužstvo tréner Petržalky Michal Kuruc.

Petržalka je tradičná futbalová značka. Je to druhý najstarší klub na území Slovenska, dvojnásobný majster, účastník skupinovej fázy Ligy majstrov.

Tehelné pole je domovským stánkom Slovana Bratislava. Povráva sa, že v prípade postupu by tam Petržalka mohla hrať aj ligové zápasy. To by sa však mnohým fanúšikom "Engerau" nemuselo páčiť.