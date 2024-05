Česi majú hrať šiesti stále, Slováci postúpia cez Kanadu ak skóruje legendárny útočník

PRAHA. "Bondra... gól. Gól, to bol gól. Žigéér, Žigéér," zneli pamätné slová komentátora Slovenskej televízie Stanislava Štefánika.

V Prahe však v týchto dňoch nežiari Bob Dylan, ale Dylan Cozens, ktorý je síce na papieri napísaný vo štvrtom útoku Kanady s Mangiapanem a Buntingom, no napriek tomu je s ôsmimi gólmi najlepším strelcom turnaja.

V spomenutom dueli Kanada - Česko sa domácemu tímu podarilo v závere vyrovnať z 1:3 na 3:3, pričom oba góly padli v čase, keď hrali Česi bez brankára. Aj preto im IIHF humorne radí, aby hrali so šiestimi korčuliarmi stále.

Severania tak majú stále šancu na prémiu milión švajčiarskych frankov, ak by aj v play-off vyhrali všetky zápasy v riadnom hracom čase.

Tentokrát si budú musieť dať pozor na Colea Caufielda, ktorý je podľa IIHF prirodzený strelec. V úvode turnaja mal veľa striel, no nevedel dať gól. Postupne sa však rozbieha a proti Poliakov aj Lotyšom dvakrát skóroval.

Vo štvrťfinále ich čaká derby proti Fínom, ktorí ich v tejto fáze vyradili napríklad na svetovom šampionáte v Košiciach. Vtedy rozhodlo predĺženie, a tak sa IIHF pýta: "Granny? Čo tak Michigan v predĺžení?"

Práve Mikael Granlund asi najviac spopularizoval šikovné zakončenie spoza bránky zvané Michigan, no určite by ho potešil hocijaký gól. Vzhľadom na to, že mal byť lídrom fínskeho tímu, je jeho päť asistencií málo.

VIDEO: Pamätný gól Mikaela Granlunda do siete Ruska na MS 2011