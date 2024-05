Nováčikovi stačí bod. Boj o postup ovplyvnili aj veci mimo treťoligových trávnikov

Lídrom tabuľky III. ligy Východ je MŠK Tesla Stropkov s 50 bodmi. Má skvelú formu, vyhral štyri zápasy po sebe a to napriek tomu, že vo všetkých inkasoval prvý gól. Práve to v úvode jarnej časti robilo Stropkovčanom problémy, vtedajšie výsledkové výkyvy sú však už minulosťou.

Paradoxne sa to udialo už po tom, čo hráči i realizačný tím lídra vedeli, že do vyššej súťaže nemôžu postúpiť. Stropkov je totiž farmou Tatrana Prešov a posledné kolo druhej ligy rozhodlo o tom, že Prešov nebude hrať ani baráž a ešte minimálne rok ostane v druhej lige.

„Chceme súťaž vyhrať. To, že Prešov nepostúpil do baráže, nehralo v náš prospech, ale musíme to prijať. My už to nedokážeme meniť ani ovplyvniť,“ skonštatoval tréner Stropkova Ján Šafranko.

„Ak zo záverečných troch zápasov zvládneme dva, mali by sme byť prví. Chceme sa prezentovať peknou hrou,“ doplnil.