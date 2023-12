Zbiera jeden úspech za druhým. Mladá Slovenka ovládla až tri kategórie

Džudistom roka 2023 sa stal Márius Fízeľ, ktorý obsadil na ME 5. miesto.

Fízeľa delil jeden úspešný súboj od zisku medaily na ME v najťažšej váhovej kategórii nad 100 kg. Okrem úspechu na šampionáte vo Francúzsku triumfoval v sezóne aj na turnaji v austrálskom Perthe.

Na podujatiach európskeho okruhu v Prahe a vo Varšave obsadil 2. priečku. Vo svetovom renkingu mu patrí 22. miesto a je hlavným kandidátom pre zisk slovenskej miestenky na olympiáde v Paríži.

Druhé miesto v ankete získal medzi mužmi Peter Žilka (do 90 kg), tretí skončil Matej Poliak (do 66 kg). Najlepším juniorom je Benjamín Maťašeje (do 100 kg), medzi dorastencami triumfoval Matej Pecha.