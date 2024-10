V medailách Sloveniek nebol ani kúsok náhody. Balážová pred finále priznala paniku

Slovensko si z turnaja odnieslo aj druhý cenný kov, bronz získala Tatiana Kukuľková s Poľkou Nataliou Bajorovou, ktoré v semifinále tesne nestačili práve na čerstvé majsterky. Balážová pre tento úspech ťažko nachádzala slová.

Dve medaily sú neskutočné, teší sa Balážová

"Úplne neviem, čo na to povedať. Je to neskutočné a musím priznať, že ešte si to celé nejako neuvedomujem. Začína to na mňa doliehať asi od dnes, aj keď v noci som si moc nepospala.

Je super, že máme titul, ale to, že máme dve medaily, je neskutočné. Myslím si, že lepšie to ani dopadnúť nemohlo, možno už len škoda, že sme sa nestretli vo finále, to by bolo ešte lepšie," uviedla na pondelkovej tlačovej konferencii.

VIDEO: Barbora Balážová po zisku zlata na ME