ONLINE: Peter Sagan dnes na Tour de France 2021 - 2. etapa LIVE

Druhá etapa Tour de France je za námi, jejím vítězem se stal nizozemský cyklista stáje Alpecin-Fenix Mathieu Van der Poel, který zaútočil 600 metrů před cílem a do cíle dojel s náskokem šesti sekund na trojici Tadej Pogačar, Primož Roglič a Wilco Kelderman. Julian Alaphilippe dnes tolik vidět nebyl a do cíle dorazil jako pátý se ztrátou osm sekund. Peter Sagan ani Petr Vakoč se do boje o vítězství ve dnešní etapě nezapojili. Van der Poel se může radovat nejen z premiérového etapového vítězství na Tour, ale také ze žlutého trikotu lídra závodu, který si zítra navlékne.