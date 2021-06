Úvod Tour nemal najlepší. Zabrzdilo ho zranenie? Je to prehnané, vraví Sagan

V prvých dvoch etapách na Tour sa však v závere neudržal v hlavnej skupine a do cieľa prišiel do stratou. V sobotu zaostal za víťazom o tri minúty, v nedeľu nabral takmer päťminútovú stratu.

„Trochu preháňal,“ povedal s úsmevom Sagan. „Bol to aj trochu zásah, že toľko ľudí spadlo. Celý deň to bolo nervózne."

Slovenský cyklista rozsah zranenia zľahčuje. Cez víkend sa mohol aj s ohľadom na náročnosť etáp šetriť.

V minulosti by v podobnej etape bojoval zo všetkých síl. Predovšetkým po štarte Tour vždy v etapách šiel na doraz. Že zvláda aj zvlnený terén tento rok ukázal aj na Gire pri svojom víťazstve v 10. etape aj vo víťaznej etape na Okolo Romandie.

Na Tour však vo finiši chýbal. "Bola to ťažká etapa a očakával som pre seba lepší výsledok. Nešlo to tak, ako by som si želal, ale takto to dopadlo,“ komentoval svoj výkon na tímovej stránke Bora-Hansgrohe.