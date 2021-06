Na Tour získal, po čo si prišiel. V cieli van der Poela premohli emócie

Najskôr 17 kilometrov pred cieľom vyrazil do útoku, aby na prémii získal 8 bonusových sekúnd, ale vrátil sa do hlavnej skupiny. Na cieľovom stúpaní sa zachytával útok súperov.

Keď kilometer pred cieľom nastúpil Sonny Colbrelli, nechal ho len pár sekúnd, aby ťahal, vzápätí sa oprel do pedálov a zhruba 800 metrov do cieľa uháňal akoby šprintoval.

Vedie Julian Alaphilippe, ktorému pasovali oba dojazdy a má už 66 bodov. Je pravdepodobné, že o zelený dres príde v najbližších dňoch, no na tretej priečke je Michael Matthews so 45 bodmi. Austrálčan vyhral bodovaciu súťaž v roku 2017.

Tím Bora zatiaľ boduje vďaka holandským cyklistom. Ide Schelling bojoval v úniku o body do vrchárskej súťaže, no o bodkovaný dres tesne prišiel.

Líder Wilco Kelderman vybojoval 4. priečku a celkovo je piaty. Zatiaľ je príjemným prekvapením.

"Mal som dobré nohy. Hoci nie tak dobré, aby som sa zachytil za van der Poela. Na konci ma ešte predbehli Roglič s Pogačarom," hovoril Kelderman.

V pondelok čaká cyklistov prvá rovinatá etapa s celkovou dĺžkou 182 km. V Pontivy by mal o víťazovi rozhodovať šprint. Vzhľadom na to koľko šprintérov sa zapojilo do boja o body na nedeľňajšej prémii, by to mal byť hektický dojazd.

Peter Sagan by mohol zabojovať o etapové víťazstvo.

Tour de France