Oktagon Underground: Piskot po zápase, Pirát s Petráškom odišli z ringu bez výhry

Do súboja nastupoval ako prvý slovenský bojovník, po ňom si cestu do ringu užil domáci Miloš Petrášek.

To sa však zmenilo v momente, keď si na sociálnych sieťach začali vymieňať odkazy. Ich vzájomný "trashtalk" tak nakoniec pripravil pôdu pre spoločný zápas v boxe, ktorý sa uskutočnil na turnaji Oktagon Underground.

V druhom kole Krištofič triafal viacero čistých úderov, ktoré Petráškom otriasli. Bolo to omnoho lepšie kolo pre Piráta.

Pirát začal zhurta a svojim zbesilým štýlom prepadával do úderov. Touto taktikou však strhol aj Petráška, ktorý mu podobným spôsobom vracal údery späť. Český bojovník pôsobil technickejšie.

Tretie dejstvo sa nieslo v podobnom duchu. Pirát, povzbudený vydareným druhým kolom, sa snažil tvoriť zápas a divokými prískokmi sa mu podarilo súpera zasiahnuť. Petráškovi ale vyšlo niekoľko dobrých úderov.

V štvrtom kole ukázal Krištofič dobrú fyzickú pripravenosť, Petrášek pôsobil ťažkopádnejšie. Pirát zase trafil viac čistých úderov a pomohol si aj "dirty boxingom" v klinči. Súboj nakoniec dospel až do bodového rozhodnutia.

Výsledok: Krištofič remizoval s Petráškom (40-37, 37-40, 38-38).

"So súperom sme sa zhodli, že som vyhral," povedal Pirát po zápase. "Siahol som si na dno síl, lebo bol Miloš dobre pripravený."

"Čakal som iný zápas," uviedol po súboji Petrášek. "Triafal som čistejšie, on viac tlačil. Bolo to oveľa ťažšie ako som myslel. Možno ho ľudia nemajú radi, ale je to kvalitný bojovník," povedal Petrášek o Pirátovi.