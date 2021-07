Matej Beňuš dnes na OH 2020 / 2021: ONLINE zo semifinále C1 mužov

Prenos

14 Slovinsko a Slovensko sú posledné dve krajiny v semifinále a teda dvaja najlepší jazdy v kvalifikácie. Benjamin Savšek zo Slovinska je už na trati!

13 Adam Burgess v závere trocha spomalil a je tu aj penalizácia. Predbežne je s časom 106,18 na 7. mieste a do finále sa tak dostane. Škoda troška pokazeného záveru, ale účasť vo finále je to podstatné.

13 Zatiaľ stráca na prvého Francúza len niečo cez 60 stotín.

13 Burgess s ťažkou vodou bojuje veľmi dobre, prvú časť zvládol bez chyby.

13 Zostáva nám posledná trojica. Na trať sa dostal Adam Burgess z Veľkej Británie, ktorý si miestenku vybojoval už v náročnej domácej kvalifikácii.

12 Aj záver bol pre Lokkena veľmi dobrý, s časom 105,97 sa dostane do finále. Škoda toho dotyku, mohol to byť aj lepší čas do finále.

12 Krátko pred koncom to však vyzerá na postup, je to veľmi dobrý čas aj s tou penalizáciou.

12 Americký reprezentant Zachary Lokken je už na trati. V 14. bránke prichádza veľký dotyk. Bojuje teda o postup.

Napokon sa Marinić s penalizáciou dostal do cieľa. Ešte sa tam niečo posudzovalo, s časom 107,94 ešte na potvrdenie finálovej miestenky bude čakať.

11 Veľký boj Marinića pokračuje ďalej, je takmer pred koncom.

11 Chorvát mal problémy s prejazdom od 15. do 16. bránky. Tam jeho strata narastie a do finále nemá zatiaľ istú miestenku.

11 Na trať sa dostáva Matija Marinić z Chorvátska.

10 Nemec je už v cieli, jeho čas 105,35 stačí na predbežné piate miesto a postup. No, bolo to veľmi tesné a Tasiadisovi zrejme padol aj kameň zo srdca, nebol to presvedčivý výkon.

10 Predposledná protiúprúdna bránka bola opäť problémom pre Nemca a na 24 prišiel dokonca dotyk!

10 Trinásta bránka bola trochu s problémami, zatiaľ je to však dobrá jazda od nemeckého reprezentanta.

10 Nemecký reprezentant Tasiadis je už na trati.

9 Elosegi je už v cieli, zaznamenáva čas 101,15 a predbežne je tretí. Do finále sa teda Španiel dostáva.

9 Ale už tu je aj penalizácia. Škoda, to Španiela trocha rozhodilo, stále je to však na úrovni postupu do finále.

9 O 28 stotín je na prvom medzičase horší než Thomas, zatiaľ je to čistá a bezchybná jazda.

9 Španiel Ander Elosegi pri každej účasti na OH v tejto kategórii sa dostal do finále, tam je jeho maximom štvrté miesto.

Rohan je už v cieli, s časom 103,68 je predbežne na treťom mieste a finále už má zaručené! Takže Česko bude aj tam mať svojho zástupcu.

8 Stále je to čistá jazda, Rohan má šancu na postup do finále. Uvidíme, ako mu pôjde záver trate.

8 Zatiaľ je po 11 úseku horší o pár stotiniek, na šiestej bránke to takmer vyzeralo na dotyk.

Svojho zástupcu poslalo na trať Česko, sledujeme už semifinálovú jazdu od Lukáša Rohana!

Výborný záver od Francúza, v cieli zaznamenáva zatiaľ najlepší čas 100.65 a postupuje do finále! Veľká radosť Thomasa, veľa nechýbalo a mohlo to byť pod sto sekúnd, vo finále ešte môže miešať karty.

7 Zatiaľ je pomalší oproti lídrovi o 54 stotín. Drží však vysoké tempo a potrebuje ešte zvládnuť záver trate.

7 Prekvapením internej kvalifikácie vo Francúzsku bol Martin Thomas, ktorý získal šancu reprezentovať národné farby na úkor oveľa väčších mien. Uvidíme, ako pôjde teraz v semifinále.

To sa mu podarilo a s časom 101,28 pôjde do finále! Veľká radosť reprezentanta Austrálie, je prvýkrát na OH a je z toho hneď finále, čiže je to už teraz úspech.

6 Na ďalšom jeho náskok narástol, tie ťažšie bránky zvládol čisto a potrebuje prísť už do cieľa bez chyby.

6 Po desiatej bránke je na tom veľmi dobre, na prvom meranom úseku má zatiaľ dostatočný náskok.

6 Daniel Watkins z Austrálie bojuje o účasť vo finále.

Tak to je smola! 22. bránka bola pre neho osudná, prišla tam penalizácia až 50 sekúnd, ešte skúsil bojovať, ale aj ďalšia bránka mu nevyšla a napokon to celé Jegou vzdáva! Veľké sklamanie na jeho tvári.

5 Na druhom meranom úseku je ten čas ešte lepší, 1,65 sekundy náskok na Japonca a je to čistá jazda.

5 Írsky reprezentant Liam Jegou sa už dostal na trať. Prvých desať bránok zvládol bez chyby a je o necelú sekundu lepší ako Haneda.

4 Aj 24 bránka bola s dotykom, v cieli je jeho výsledný čas s 105,20, predbežne je teda štvrtý a ešte počká, čo to bude znamenať. Veľa šancí na postup však nemá.

4 Ani bránka číslo 18 nebola bez dotyku a máme tu druhú penalizáciu. Toto na postup do finále asi nevyzerá.

4 Na desiatej bránke stráca už vyše 3 sekundy na Japonca. Švajčiar bojuje s ťažkou traťou, zatiaľ je na úrovni Kulikova.

4 Thomas Koechlin reprezentuje Švajčiarsko a už aj on sa dostal na trať. Na tretej bránke však hneď prichádza dotyk a penalizácia.

3 Domáci rodák zaznamenáva výsledný čas 107,82! Haneda si bude musieť počkať, či tento výsledok bude stačiť na postup do finále. Na domácej vode by to bol pre neho úspech, základ bola čistá jazda.

3 Na 19 bránke je lepší oproti Kulikovi o dve sekundy, na 21 bránke však prišli problémy.

3 Haneda trénuje aj študoval na Slovensku, takže určite mu doprajeme úspech. V kvalifikácii to však ideálny výkon nebol.

3 Takuja Haneda z Japonska je už na trati. Tu sú väčšie šance na postup do finále, musí však predviesť bezchybnú jazdu.

2 Napokon Poliak zaznamenáva výsledný čas 112.16, čo je horšie oproti Kulikovi takmer o dve sekundy. Na jeho tvári vidíme sklamanie, Hedwig není so svojim výkonom spokojný.

2 Zatiaľ však Hedwig ide porovnateľný čas ako Kulikov aj napriek dvom penalizáciam.

2 Na dvanástej a trinástej bránke prišiel dotyk poľského reprezentanta a tak tu sú hneď dve penalizácie. Postup do finále sa tak zrejme rozplynul.

2 Po krátkej pauze sa na trať dostáva reprezentant Poľska a to Grzegorz Hedwig. Ani on nepatrí medzi favoritov na postup do finále, ale určite sa o to pokúsi zabojovať.

1 Čas 110,23 sekundy je Kulikov výsledný čas. Je to teda jeho horší výsledok oproti kvalifikácii. Trať je oproti včerajšku úplne zmenená a zrejme aj náročná.

1 Kazach má za sebou 22 bránok s 25, čoskoro bude mať semifinále za seboou. Pochybuje sa okolo času viac ako 100 sekúnd.

1 Kulikov nepatrí medzi favoritov na postup do finále. Už na jeho konte vidíme penalizáciu, čisto sa mu nepodarilo prejsť druhou bránkou.

1 Ako prvý sa dnes do vody dostal reprezentant Kazachstanu Kulikov, ktorý bol posledným postupujúcim.

SEM Semifinále C1 sa práve začalo!

Prajem príjemné skoré ráno všetkým fanúšikom slovenského športu! Vo vodnom slalome sa dnes budú rozdávať prvé medaile a to v kategórii C1. Veľkou slovenskou nádejou je Matej Beňuš, ktorý vyhral včerajšiu kvalifikáciu a všetci veríme, že dnes získane medaile, nebude to však mať ľahké.



V semifinále sa predstaví 15 reprezentantov. Do finále postúpi 10 najlepších. Jednotlivý reprezentanti pôjdu tak, že kto bol v kvalifikácii posledný, tak pôjde ako prvý a kto je vyhral, tak posledný. Čiže Matej Beňuš bude uzatvárať semifinále, bude to okolo 07:42.

Štartovná listina:



1. Alexandr Kulikov (KAZ)

2. Grzegorz Hedwig (POL)

3. Takuja Haneda (JPN)

4. Thomas Koechlin (SUI)

5. Liam Jegou (IRL)

6. Daniel Watkins (AUS)

7. Martin Thomas (FRA)

8. Lukáš Rohan (CZE)

9. Ander Elosegi (ESP)

10. Sideris Tasiadis (GER)

11. Matija Marinić (CRO)

12. Zachary Lokken (USA)

13. Adam Burgess (GBR)

14. Benjamin Savšek (SLO)

15. Matěj Beňuš (SVK)

Vítam všetkých fanúšikov vodného slalomu, OH a obzvlášť slovenského športu! OH plynule pokračujú ďalej a v pondelok ráno okrem iného je na programe vodný slalom C1. Konkrétne to bude semifinále a finále tejto mužskej kategórie.



V nedeľu boli na programe rozplavby, teda kvalifikácia. S veľkým potešením môžeme konštatovať, že jej víťazom sa stal slovenský reprezentant Matej Beňuš s časom 96,89 s. Vybojoval si tak ideálnu pozície do boja o medaile a práve Matej patrí medzi najväčšie nádeje na zisk medaile. Sám však konštatoval po sobote, že vyhrať kvalifikáciu ešte nič neznamená a dôležité bude, ako dopadnú hlavné preteky.



Pondelok od 07:00 je na programe semifinále a následné finále. Všetci budeme doma na Slovensku držať palce, aby Matej vybojoval pre Slovensko prvú medailu, sledujte náš online prenos!