Sklamaný Beňuš. Bez dotyku by som mal medailu, ľutoval

"Momentálne som celkom sklamaný, už len preto, že bez toho trestného dotyku by som mal medailu napriek dvom chybám, ktoré som urobil. Bohužiaľ, postavila sa taká trať, že v jednom valci to polovica pretekárov pokazila. Bol to dnes boj," hovoril Beňuš pre RTVS.

"Myslím, že som bol stopercentne pripravený, ukázala to aj včerajšia kvalifikácia. Bohužiaľ, taký je slalom, stáva sa to," ľutoval.

Beňuš za ním zaostal o 1,90 sekundy. Ak by teda nedostal dvojsekundový trest za dotyk bránky, napriek nevydarenej jazde by slovenský kanoista bral bronz.

"Je to ešte ďaleko, ale minimálne do Paríža by som rád pádloval. Ešte mám na to dobrý vek," reagoval 33-ročný kanoista.

Zo slovenských vodných slalomárov sa najbližšie v Tokiu predstaví kajakárka Eliška Mintálová, ktorú v utorok čaká semifinále a v prípade postupu aj finále.

Letná olympiáda Tokio 2020 / 2021