Florida môže čoskoro počítať s návratom svojej hviezdy. Tešíme sa, hovorí tréner

FORT LAUERDALE. Návrat útočníka Matthewa Tkachuka do zápasovej akcie sa blíži. Dvojnásobný víťaz Stanley Cupu by sa po operácii mal do dvoch týždňov vrátiť na ľad a zapojiť sa do tréningu so svojim tímom NHL Floridou Panthers.
Vo štvrtok to podľa nhl.com povedal tréner Paul Maurice.
Tkachuk sa zranil ešte počas februárového Turnaja štyroch krajín. Aj napriek problémom bol potom výraznou postavou „panterov“ na ceste za obhajobou Stanleyho pohára, v play off zaznamenal osem gólov a 15 asistencií.
Spočiatku sa chcel liečiť konzervatívne, ale v auguste napokon absolvoval operáciu pruhu a natrhnutého priťahovača, ktorá ho vyradila z hry minimálne do decembra.
„Tešíme sa, že do dvoch týždňov bude s nami na ľade,” povedal Maurice. Tkachuk vynechal v minulej sezóny posledných 25 zápasov základnej časti a do tímu sa vrátil na play off.
VIDEO: Tkachuk v sezóne 2024/25
S 23 bodmi sa delil o pozíciu lídra produktivity tímu s Carterom Verhaeghem a Samom Reinhartom.
Okrem Tkachuka sa Panthers musia zaobísť bez kapitána Aleksandra Barkova, ktorý sa zranil na tréningu pred začiatkom sezóny a po operácii kolena ho čaká absencie 7-9 mesiacov.
Dlhodobo sú zranení aj útočníci Tomáš Nosek (koleno) a Jonah Gadjovich (horná časť teľa) a obranca Dmitrij Kulikov (rameno).
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: