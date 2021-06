Na MS v hokeji zbúral dvoch Švajčiarov. Všetci idú za pukom ako besní, vraví Slovák

RIGA. Šimon Synek považuje účasť na MS v hokeji v Rige za veľký posun v kariére. Slovenský čiarový rozhodca bol súčasťou svetového šampionátu do 20 rokov na prelome rokov 2019/2020 a pozvánku dostal aj na svoje prvé MS medzi mužmi. Na šampionáte v Lotyšsku ho v zápasoch prekvapila rýchlosť, disciplína i komunikácia. Podľa Syneka je hokej na takejto úrovni úplne iný ako v slovenskej domácej súťaži a ako uviedol pre TASR, táto skúsenosť mu určite pomôže v ďalšom napredovaní. Synek patrí medzi najlepších čiarových arbitrov na Slovensku, do Rigy dostal pozvánku spolu s krajanom Petrom Stanom. Na šampionáte rozhodoval šesť zápasov.

Oveľa kratšie zápasy na MS "Je to úplne iný hokej ako u nás, musel som si na to zvyknúť. Vznikajú iné situácie, sú však predvídateľné. A hrá sa čistejšie. Čakal som, že to bude rýchle, moja očakávania sa potvrdili. Všetci idú za pukom ako besní. V jednom zápase som sa dokonca zrazil s hráčmi, to by sa mi v našej lige asi nestalo. Tu nikto nič nevypustí, po každom stratenom puku nasleduje protiútok, je to naozaj veľmi rýchle. A čo ma prekvapilo, papierovo slabšie mužstvá ako napríklad Veľká Británia, tak hrali veľmi dobre. Nebol tu slabý zápas," uviedol Synek.

Čiarového arbitra prekvapila ešte aj plynulosť hry a veľmi slušná komunikácia striedačiek: "Všetci si všímajú hru a nie veci okolo. A ak sa niečo stane, tu sa to hneď vyrieši a všetci to rešpektujú. V lige sú večné debaty. Tréneri kričia zo striedačky, že tam bol taký faul, tam bol ofsajd, kričia, či to nevidím a podobne. To na MS neexistuje. Plynulosť hry je úplne niekde inde. U nás trvá zápas tri hodiny, tu sa hrá 130 minút a je koniec. Hráči sa venujú hre, nič viac, nič menej. Chcú sa ukázať, nemajú priestor na nič iné. A Medzinárodná hokejová federácia IIHF je striktne proti nešportovým veciam na ľade, tu sa to hneď trestá, prehodnocuje sa každý vyšší trest."

Oveľa menej napomenutí Výsledkom vyspelejšej hernej disciplíny na takomto veľkom turnaji je aj menší počet ofsajdov. "Áno, hra je plynulejšia, hráči viac rozmýšľajú pri prechode pásmom. Tu nevidíme niekoho, kto má hlavu dole. Hráči čakajú na spoluhráča, kým prejde modrú čiaru. Aj pri zakázaných uvoľneniach je to iné, čitateľnejšie. A je tu málo vylúčených aj preto, lebo rozhodcovia majú raziť trend, nechať hráčov hrať. Teda nevstupovať do deja, majú vylučovať len jasné veci. Rozhodcovia nemajú vyčnievať," dodal Synek.

Iný pohľad ponúkli Synekovi aj vhadzovania: "Je to tiež iné. S hráčmi treba komunikovať, pripraviť ich na vhadzovanie. Aj tu to niektorí skúšajú oklamať, ale keď im dáme najavo, že to bude takto, tak to tak je. Ja som mal za šesť zápasov asi štyri alebo päť napomenutí, to mám inokedy v našej lige za tretinu. Je to radosť pískať taký hokej. Vyspelý hokej na svete je dnes o tom, že sa má nechať hre plynulosť. Hráči majú hrať čisto a potom ich môžeme nechať hrať. Tu nevznikajú hlúpe fauly, lebo hráči sú vyspelí. Ale zo skúsenosti viem, že čistejší hokej sa hrá aj v iných ligách, ale pre nás rozhodcov zo Slovenska je zasa výhoda, že tým, čo vidíme v lige, tak sme potom lepšie pripravení. Čo je ešte veľmi dôležité, je komunikácia. S hráčmi a so striedačkami. Musíme byť usmiati a pozitívni. V podstate ide o to, aby sme neboli tí zlí, ale aby sme boli ako súčasť celého diania."

Narodeniny na MS V bojoch o medaily sa už slovenskí arbitri nepredstavia, ale Syneka teší dobré hodnotenie delegátov a členov rozhodcovskej komisie. Vie, na čom by mal na sebe popracovať. "Ja sa nechcem hodnotiť sám, ale pocity mám dobré, myslím, že som si to poctivo odmakal. Môžem tieto zápasy porovnať s tým vo finále MS do 20 rokov, už vtedy som povedal, že to je úplne inde ako náš hokej. Teraz si dovolím tvrdiť, že tieto zápasy sú ešte lepšie. Je to rýchlejšie, fyzickejšie a vyspelejšie. Určite ma to posunulo dopredu a chcem tieto informácie posunúť mladším kolegom, aby sa aj oni posunuli vo svojej kariére."