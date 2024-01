Denis Godla je výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo

TORONTO. ,,Oh, my Godla!“ znel nadpis, ktorý pútal pozornosť na titulke oficiálnej stránky šampionátu krátko po tom, čo Denis Godla kryl 37 z 38 striel Fínska a svojim fenomenálnym výkonom doviedol slovenský tím k výhre 2:1. Recept na neho našiel iba Mikko Rantanen, aj to len raz. Zaslúžene bol vyhlásený mužom spomínaného zápasu a od tohto momentu začala jazda, ktorú zakončil bronzovou medailou a ocenením pre najužitočnejšieho hráča celého turnaja (MVP). Jeho výrazná zásluha na Slovenskom pamätnom úspechu bola nespochybniteľná.

Prvým bol Marc-André Fleury, ktorý toto ocenenie dosiahol v roku 2003 a to len vyše mesiaca po oslave 18. narodenín. Navyše sa mu to podarilo na šampionáte, z ktorého Kanada odchádzala ,,len“ so striebrom. Neskôr sezónu zakončil prvou pozíciou na drafte NHL a nateraz zostáva posledným brankárom, ktorý bol draftovaný z tej najvyššej pozície. Na konte má tri Stanleyho poháre a je len štvrtým brankárom v histórii, ktorý pokoril hranicu 1000 zápasov. Ďalším MVP bol Carey Price, ktorý bol dve sezóny predtým draftovaný z 5. pozície. Svoj talent potvrdil na šampionáte v roku 2007, kde svojimi výkonmi pomohol Kanade k zlatu. S 10,5 miliónmi dolárov za sezónu je v súčasnosti brankár s najvyšším cap hitom v rámci celej NHL, hoci v nej kvôli problémom s kolenom chytal naposledy v apríli 2022.

O rok neskôr bol najužitočnejším hráčom vyhlásený ďalší brankár z majstrovského tímu, Steve Mason. V nasledujúcej sezóne vstúpil do NHL vo veľkom štýle, dokonca bol po nej ocenený ako najlepší nováčik ročníka a získal Calder Trophy. Zatiaľ je posledným strážcom bránkoviska, ktorému sa ušla táto pocta. Taktiež figuroval medzi finalistami na prestížnu Vezina Trophy pre najlepšieho brankára sezóny. V roku 2013 pri zlatej jazde USA zažiaril John Gibson, ktorý sa neskôr taktiež presadil v najlepšej lige sveta. Momentálne 30-ročný brankár má v NHL na konte vyše 400 zápasov a Jennings Trophy, ktorú dostáva brankár s najmenším počtom inkasovaných gólov v základnej časti. Do NHL to nedotiahol iba jediný MVP Majstrovstvá sveta do 20 rokov sú prehliadkou najväčších talentov svetového hokeja a vyniknúť v takejto konkurencii je výnimočný počin, ktorý je predpokladom pre úspešnú kariéru v najlepšej lige sveta.

Denis Godla je v tomto výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, nakoľko do dnešného dňa je jediným držiteľom tohto ocenenia, ktorý si nikdy nezahral v NHL. Dokonca nikdy neprešiel ani draftom. Roľu v tom zohralo nepochybne viacero faktorov, no medzi hlavné sa dá považovať jeho výška, ktorá nekorešponduje s trendom posledných rokov preferujúcim vysokých gólmanov. Hoci to súčasný brankár Slovana Bratislava do NHL nedotiahol, s najlepšou ligou sveta ho zostáva spájať jedna vec a to, že k pamätnému bronzu doviedol Slovensko v zápasoch hraných na štadióne, kde hráva svoje zápasy Toronto Maple Leafs.

Navyše po semifinále proti domácej Kanade bol aktérom pamätného momentu, keď zožal ovácie zaplnenej arény, čím fanúšikovia pri vyhlasovaní hráča zápasu chceli dať najavo, kto bol z ich pohľadu najlepším hráčom slovenského výberu.

Prehľad doterajších najužitočnejších hráčov šampionátu (ocenenie sa vyhlasuje od roku 2002): MSJ 2023 – Connor Bedard (Kanada) MSJ 2022 – Mason McTavish (Kanada) MSJ 2021 – Trevor Zegras (USA) MSJ 2020 – Alexis Lafreniere (Kanada) MSJ 2019 – Ryan Poehling (USA) MSJ 2018 – Casey Mittelstadt (USA) MSJ 2017 – Thomas Chabot (Kanada) MSJ 2016 – Jesse Puljujärvi (Fínsko) MSJ 2015 – Denis Godla (Slovensko)

MSJ 2014 – Filip Forsberg (Švédsko) MSJ 2013 – John Gibson (USA) MSJ 2012 – Jevgenij Kuznecov (Rusko) MSJ 2011 – Brayden Schenn (Kanada) MSJ 2010 – Jordan Eberle (Kanada) MSJ 2009 – John Tavares (Kanada) MSJ 2008 – Steve Mason (Kanada) MSJ 2007 – Carey Price (Kanada) MSJ 2006 – Jevgenij Malkin (Rusko) MSJ 2005 – Patrice Bergeron (Kanada) MSJ 2004 – Zach Parise (USA)