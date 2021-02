Chceli podať pomocnú ruku. Šatan reaguje na rozhodnutie o organizácii MS v hokeji

"Myslím si, že tým, že Riga strávila niekoľko rokov prípravou majstrovstiev sveta, je fér, že IIHF nezvolila alternatívu, že by im svetový šampionát úplne zobrala. Náš postoj bol snahou pomôcť IIHF v situácii, keď to potrebovala. Urobili sme všetko, čo bolo potrebné a od IIHF požadované. Rozhodnutie padlo a my ho berieme.

Najbližšie týždne budeme plánovať prípravu, aby sme sa, aj keď majstrovstvá sveta nebudú ani čiastočne v Bratislave, mohli sústrediť na športový výsledok," doplnil výkonný riaditeľ SZĽH Peter Kruľ.

Pôvodne sa mali MS 2021 uskutočniť v Rige a Minsku. Rada IIHF však 18. januára odobrala Bielorusku spoluorganizátorské práva pre obavy o bezpečnosť účastníkov vzhľadom na súčasnú politickú a epidemiologickú situáciu v krajine.

Ako náhradné dejisko pripadali do úvahy Bratislava aj dánsky Herning. V hre bola tiež možnosť, že sa celý šampionát odohrá len v jednej krajine, aby sa minimalizovalo cestovanie a problémy spojené s pandémiou koronavírusu.

Model jedného dejiska presadzoval aj prezident IIHF René Fasel.