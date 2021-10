Vyplatia maximum a ešte aj bonus. Do Košíc sa vrátil plnohodnotný maratón

V prvú októbrovú nedeľu to v Košiciach znova žilo. Medzinárodný maratón mieru sledovalo priamo pri trati obrovské množstvo športových fanúšikov a zvedavcov. Viacerí si ho vychutnávali v pohodlí na terasách reštaurácií.

KOŠICE. Pri štarte dýchanie do dlaní na zohriatie sa. V čase vbiehania elitných bežcov do cieľa už veľmi príjemné jesenné počasie.

„Na 39. kilometri potreboval zabehnúť každý ďalší kilometer za 2:55 min. Bolo vidieť, že v tej chvíli už na to nemá, ale jeho výkon bol úchvatný,“ okomentoval triumf Keňana Koniar.

Nielen v publiku, ale aj na trati sa diali veľké veci. Mužský víťaz Reuben Kiprop Kerio z Kene zaostal za absolútnym rekordom košickej trate len o sedemnásť sekúnd. Do cieľa dobehol v čase 2:07:18 hod.

Ešte hodnotnejšie boli preteky žien. Tie sa niesli v znamení etiópskej nadvlády, na stupni víťazov sa ocitli len pretekárky z tejto africkej krajiny. Všetky tri prekonali doterajšie košické maximum, víťazná Tadesse Kumela Ayantuová o takmer poldruha minúty.

„I am so happy (som tak šťastná, pozn. red.),“ opakovala dookola. Výkon víťaznej Etiópčanky bol o to cennejší, že šlo o jej absolútnu maratónsku premiéru.