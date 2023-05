VIDEO: Skvelý obrat. Celý zápas Čepo vs. Taburceanu z turnaja Oktagon 42

VIDEO: Celý zápas Čepo vs. Taburceanu

BRATISLAVA. Jeho zápasy dvíhajú divákov zo stoličiek a opäť sa to potvrdilo aj na podujatí Oktagon 42.

V októbri by sa mal Oktagon vrátiť do Bratislavy s očakávaným zápasom medzi Čepom a Peňázom.

Český bojovník sa zotavuje po nepríjemnej zlomenine ruky, no podľa prognóz by mal byť do turnaja pripravený nastúpiť.