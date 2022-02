Novinárom odpovedala polhodinu. Shiffrinová sa zasekla už pri prvej otázke

"Odštartovala som mentálne pripravená, no zrazu som bola mimo trate. Je to veľké sklamanie. Keď som tam sedela, moje pocity boli kombináciou oboch týchto dní. Snažila som sa pozrieť späť, premýšľala som o uplynulých dňoch a o tom, čo som sa snažila robiť. Myslela som na to, že som na olympiáde nedokončila ani jedno kolo."

"Chcela som ísť agresívne a aj som to robila, no má to jeden háčik... musíte prísť aj do cieľa. A to je teraz pre mňa očividne problém," uviedla Američanka.

Prišli ďalšia dlhšia odmlka a ďalšie pochmúrne úvahy. Počas celej svojej kariéry sa vždy dokázala spoľahnúť na svoje výkony, svoje lyžovanie, a i keď bol na ňu vyvíjaný obrovský tlak, tak práve to ju posúvalo k najlepším výkonom:

"Vždy som sa vracala k tej fundamentálnej myšlienke, že sa stále môžem spoľahnúť na moje lyžovanie. Nie je to koniec sveta a je naozaj hlúpe, že ma to tak strašne trápi, ale teraz mám pocit, že musím o veľa veciach vážne pochybovať."

V minulosti jej v podobných chvíľach najviac pomáhal otec Jeff, ktorý zomrel vo februári 2020:

"Teraz by som bola veľmi rada s ním, o to je to ťažšie. Pravdepodobne by mi povedal, aby som sa cez to preniesla. Ale nie je tu, aby to povedal. Nie je to najhoršia vec, ktorú som prežila, i keď je to veľmi ťažké, nedá sa to porovnať s inými."