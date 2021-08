Škrtel bude hrať po dlhých rokoch na Slovensku. Má namierené do Trnavy

"Niekto drukoval Manchester United, Realu Madrid či Liverpoolu, ja som odmalička fanúšikom Trnavy. Ostalo mi to doteraz. Bolo by pekné zahrať si v klube, ktorému držím palce," vravel Škrtel v minulosti v rozhovore pre SME.

V závere decembra 2020 utrpel nepríjemné zranenie, ktoré ho vyradilo z hry na niekoľko mesiacov. Praskla mu achilovka na ľavej nohe a musel podstúpiť operáciu.

Škrtel je odchovancom Ráztočna a Prievidze. S veľkým futbalom začal v Trenčíne, kde debutoval aj v slovenskej lige. Mal vtedy sedemnásť.

V najvyššej slovenskej súťaži odohral 44 zápasov, dal osem gólov.

„Odišiel som do cudziny ako devätnásťročný, nemal som možnosť si to u nás užiť. Bolo by pekné vrátiť sa na Slovensko,“ avizoval už v minulosti.