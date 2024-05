Dendis: Motiváciou bolo, že nám ľudia neverili. Neriešim, či ma chvália alebo mi nadávajú

Aj keď to spočiatku tak nevyzeralo, slovenskí hokejisti do 18 rokov dosiahli jeden z najväčších úspechov vo svojej vekovej kategórii.

Musím povedať, že som hrdý na chalanov, akým spôsobom reprezentovali Slovensko a dali do toho všetko. Začiatok pre nás nebol ideálny, to vieme. Ale práve v ťažkých chvíľach sa ukázal charakter toho tímu. Potom išli ako mašina, trápili ťažkých súperov a siahali napokon na medailu.

Povedali sme im, že sme na nich maximálne hrdí na to, ako sa zomkli. To bola pointa toho celého, že sme posledný zápas chceli hrať pre všetkých, ktorí nás podporovali a verili nám. Ukázali na ľade, že tam proti Švédsku nechali všetko. Necelých päť minút do konca prehrávali o gól, stále sme mali šancu na výhru. Ďalšie góly boli kozmetická vec. Sú to pre nich cenné skúsenosti a veríme, že to, ako ukázali bojovnosť za Slovensko, budú nadväzovať aj v ďalších ročníkoch.

Určite nám to pomohlo. Vnímali sme, že tam bolo veľa slovenských priaznivcov. Fandili nám do konca a po zápase, keď sme prehrali, im tlieskali a skandovali.

Ono to je celé proces, ktorý sa niekde začína a niekde sa končí. Vo svojej práci som maximálne profesionál. Ja takéto veci neriešim. Robím svoju prácu najlepšie ako viem, bez ohľadu na to, či ma chvália alebo mi nadávajú. Sme nastavení na seba.

Pôjdeme tam s hráčmi z ročníka 2007. Hrať sa bude v Edmontone v Rogers Place Arena, čo je rozlohou najväčšia na svete. Je to obrovská motivácia pre všetkých sa tam dostať. Ciele sú také, že chceme reprezentovať Slovensko čo najlepšie a dostať sa do štvrťfinále.

Cítite progres v tíme, ktorý ste prebrali pred Hlinka Gretzky Cup a pokračovali s ním až na šampionát?

Tam ide o to, že keď hráči prídu na Hlinka Gretzky Cup, my ich prevezmeme a máme ich dva týždne. Sme radi, keď hráči idú do projektu osemnástky, kde s nimi vieme pracovať a rozvíjať ich smerom do budúcna. S nimi sme pracovali celú sezónu a vrchol boli MS. Ukázali tam, že majú svoju kvalitu a že sa zlepšili.

Ako sa ukázal ročník 2007 v prognóze na budúcoročný šampionát?

My to berieme rok po roku. Každý ročník má svoj príbeh a svojich hráčov. Očakávania z vonka môžu byť rôzne, my si dávame interné, ako chceme reprezentovať Slovensko. Pre nás musí byť vždy cieľ štvrťfinále.