Inšpirácia aj pre Slovákov. Kvalita, emócia a systém ako tri zlaté ingrediencie Česka na MS

Tesne pred majstrovstvami sveta Česi v príprave prehrali s Fínskom, Švédskom a Švajčiarskom. Na Českých hokejových hrách skončili poslední so skóre 2:8.

V českých médiách sa do domácej reprezentácie poriadne opreli, dostali ju pod tlak. Zároveň, aj keď sa o tom na verejnosti veľa nehovorilo, od tohto tímu sa na MS veľa neočakávalo.

Kvalita znamená, že všetci v tíme dokážu robiť tie najbanálnejšie veci, ako je spracovanie puku, presná prihrávka a podobne, s úplnou jednoduchosťou a v plnej rýchlosti. Nie je to totiž samozrejmosť. Je vidieť, že toto majú v malíčku už aj tí najlepší hráči hrajúci v Európe.

Zároveň si nechal tri voľné miesta na súpiske, ak by prišla rozdielová kvalita do kádra. A tá prišla.

O to väčším prekvapením bolo, že do záverečnej nominácie sa nedostali hráči z NHL, Jakub Vrána, Tomáš Nosek a Radim Zohorna.

Realizačný tím ich chcel mať sviežich, aby udreli vtedy, keď to tím najviac potreboval. A oni výsledok doručili.

V žiadnom zápase play off však ani jeden z nich nehral viac ako 19 minút za zápas.

Jakub Krejčík dostal v semifinále do nosa pukom, ale na finále nastúpil celý zalepený, len aby mali šiestich obrancov na finále. Opäť pozitívna emócia.

Aj to je tá emócia, že brankár, ktorý mal pred domácim šampionátom len jeden zápas na MS, sa tak chytil, že nebolo lepšieho muža na šampionáte v bránkovisku. Ján Laco by o tom vedel rozprávať.

Manažéri Petr Nedvěd s Martinom Havlátom a ďalší členovia realizačného tímu ťahali medzi sebou za jeden koniec povrazu.

Ak by to tak nebolo, tím to vycíti a neuverí tomu, čo chcú tréneri hrať. Tu sa núka otázka, či rovnaká energia a pocit jednotnosti išiel v spojitosti s tímom aj zo slovenskej striedačky?

Česi titul v domácom prostredí vyhrali doslova epicky a najmä absolútne zaslúžene.

Azda letný vánok zaveje zo západu na východ a podobnú tímovú auru budeme mať aj my tu na Slovensku počas olympijskej kvalifikácie koncom augusta.