VIDEO: Zápas dorastu poznačil skrat hráčov. Nešťastná situácia, krútili hlavou tréneri

BANSKÁ BYSTRICA. Futbal, to sú emócie. Najmä, keď ide o záchranu alebo vypadnutie.

Tréner Prešova: Nechápal som

Podľa oficiálneho zápisu rozhodcu hráči Martin Bukovinský a Alexander Stanislav Varga udreli súperov päsťou do tváre. Myroslav Mahurskyy sotil súpera v prerušenej hre.

„Celé to bola nešťastná situácia. Zápas sme začali výborne, no dostali sme zlomový gól a potom sme sa zosypali. A takto to dopadlo…

Mrzí ma, čo sa udialo, pretože je to aj moja vizitka. Sám som nechápal, čo sa deje a za hráčov sa ospravedlňujem,“ uviedol tréner Prešova Róbert Petruš, ktorý mužstvo prebral len pred dvoma týždňami.

Apeloval na hráčov

Na sociálnych sieťach koluje video zo spomínaného záveru. Označené je ako nechutný incident.