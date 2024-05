SZĽH sa snaží o propagáciu ženského hokeja, spoluprácu nadviazal s veľmocou

BRATISLAVA. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v pondelok zorganizoval podujatie s názvom Deň so ženským hokejom, ktoré slúžilo na jeho propagáciu.

Od poludnia sa v Bratislave predstavili slovenské hráčky výberov do 16 a 18 rokov. Vo formáte troch proti trom odohrali niekoľko stretnutí, ktorých cieľom bolo prezentovať ženský hokej širšej verejnosti.

My sme si ani nevedeli predstaviť, že by prezidentka kanadského hokeja chcela spropagovať ženský hokej na Slovensku," uviedla na brífingu Ľubomíra Kožanová, generálna manažérka slovenských ženských reprezentácií.

Priniesli sme ho do nákupného centra, v ktorom sa dnes premlelo veľa ľudí. Mohli sme ukázať, že dievčatá hrajú hokej a sú šikovné.

"Je to projekt, ktorý sme vytvorili pre popularizáciu a medializáciu ženského hokeja na Slovensku. Stále sa totiž boríme s tým, že je málo známy.

Podujatie "Deň so ženským hokejom". Na snímke prezidentka Kanadskej hokejovej federácie Katherine Hendersonová. (Autor: TASR)

"Sme veľmi radi, že krátko po svetovom šampionáte prijali naše pozvanie. Už dlhú dobu sme diskutovali o tom, ako zlepšiť ženský hokej na Slovensku.

Kanada je krajina, ktorá vyhráva medaily na každých MS, ktorých sa zúčastní, takže určite sa je z čoho učiť.

Veríme, že z tohto stretnutia vzíde do budúcna nejaká spolupráca," povedal šéf SZĽH, ktorý spolu s kolegami v uplynulých rokoch pracuje na zviditeľnení ženského hokeja v očiach verejnosti: "Pred troma či štyrmi rokmi sme sa začali trochu pozerať na ženský hokej.

Zatiaľ je to len niekoľko stoviek hráčok, ale chceli by sme ho zvýšiť na 2-3 tisíc.

Momentálne je to približne päť percent celej hráčskej základne, boli by sme radi, keby sme to dostali na 10 alebo 15 percent.

Veríme, že všetky akcie pomôžu tomu, aby sme ich udržali pri hokeji. Dúfam, že v budúcnosti budeme mať väčšie počty dievčat, viac tímov a odrazí sa to aj na výsledkoch národného tímu žien."