Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní posledného zápasu C-skupiny na ME 2024 na Cypre medzi Poľskom a Slovenskom do 17 rokov.



Poľsko



Poliaci nemajú dobré doterajšie účinkovanie na šampionáte. V tabuľke im patrí tretia pozícia. Nad ich sily boli Taliani, ktorým podľahli 0:2 aj napriek tomu, že súper hral v oslabení, keď červenú kartu dostal Natali. Zverenci trénera Lasockeho nezvíťazili ani so Švédmi. So severanmi sa rozišli zmierlivo 2:2.



Slovensko



Slováci sú na tom ešte horšie ako ich pondelkový protivník. Preto v súboji s ním musia bezpodmienečne bodovať za tri body, ak chcú pomýšľať na postup zo skupiny. Problémom navyše je aj mizerné skóre. Slovenská sedemnástka na turnaji ešte neskórovala a inkasovala dvakrát. Švédov udržala nakrátko, no favorizovanému Taliansku podľahla rovnako ako Poliaci 0:2.