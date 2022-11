Nepomohol ani skvelý Modrič, Chorváti na MS len remizovali s Marokom

Walid Regragui, tréner Maroka: "Hrali sme proti skutočne výbornému mužstvu. V strede poľa bolo lepšie. My sme sa pokúšali, čo to šlo, napokon je to pre nás dobrý výsledok. Moja úcta tímu za jeho výkon v takomto intenzívnom zápase, v ktorom nás skvele podporili diváci. Máme šancu postúpiť do osemfinále.

Luka Modrič, kapitán Chorvátska: "Bol to ťažký zápas, postupne sme sa dostali do rytmu a v závere polčasu sme mohli aj skórovať. Potom sme v tom pokračovali, ale nedarilo sa nám proti pevnej obrane súpera presadiť. Je to prvý zápas, v ďalšom to iste bude lepšie a remíza nie je na zahodenie."

/zdroj: APA/