Zničili mu sochu, nenávidia ho. Rodné mesto Ibrahimoviča si zahrá Ligu majstrov

A kým to švédsky majster v tejto sezóne dotiahol do skupiny Ligy majstrov, Slovan sa musí uspokojiť s európskou súťažou číslo tri.

Futbalový velikán sa v meste na juhu Švédska narodil, no dnes je doma čoraz viac nenávidený. Všetko odštartoval jeho vstup do konkurenčného klubu zo Štokholmu, kde sa stal spolumajiteľom.

„Cítime sa byť podrazení. Vždy tvrdil, že Malmö je jeho rodné mesto, ktoré bude navždy milovať. A neexistuje klub, ktorý by mal radšej. On však vstúpil do Hammarby a vyhlásil, že z neho spraví najlepší klub v Škandinávii.

„Je to hanba. Chcú len upútať na seba pozornosť, aby sa o tom písalo. Je to na úrovni materskej školy. Hral som za Malmö a robil som pre klub všetko. Ľudia by mi za to mali byť vďační,“ komentoval pre espn.com Zlatan Ibrahimovič.

Ibrahimovič synom Malmö

Švédska legenda má v rodnom meste veľa neprajníkov. Stále sa však nájdu tí, ktorí ho milujú.

„Socha zostane v Malmö. Zlatan Ibrahimovič je synom Malmö, neodmysliteľne patrí k nášmu mestu,“ razantne vyhlásila viceprimátorka Frida Trollmyrová, ktorá je v meste zodpovedná za kultúru a šport.