Kapustíková opäť nedokázala postúpiť do hlavnej súťaže. Česká jednotka spadla

Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková. (Autor: REUTERS)
TASR, ČTK|1. jan 2026 o 16:14
ShareTweet0

Na postup potrebovala Slovenka dosiahnuť viac ako dvojnásobok bodov.

Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková nepostúpila do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v nemeckom Oberstdorfe.

Vo štvrtkovej kvalifikácii skočila 92,5 metra a so ziskom 44,7 bodu obsadila 59. miesto. Na postup potrebovala získať minimálne 97,6 b.

V kvalifikácii na mostíku HS-137 v rámci podujatia Two Nights Tour predviedla najlepší výkon Slovinka Nika Prevcová (144,6).

Česká ženská jednotka v skokoch na lyžiach Anežka Indráčková v Oberstdorfe spadla. Devätnásťročná reprezentantka neustála na nemeckom mostíku po skoku dlhom 118 metrov dopad a skončila na zemi.

Zdravotne by ale mala byť v poriadku, doskočisko opustila v sprievode záchranárov bez cudzej pomoci.

Skoky na lyžiach

    Domen Prevc na Turné štyroch mostíkov v Garmisch-Partenkirchene.
    Domen Prevc na Turné štyroch mostíkov v Garmisch-Partenkirchene.
    Suverénny Prevc ovládol aj druhé preteky Turné štyroch mostíkov. Sekundovali mu Rakúšania
    dnes 16:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Skoky na lyžiach»Kapustíková opäť nedokázala postúpiť do hlavnej súťaže. Česká jednotka spadla