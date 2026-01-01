Kapustíková opäť nedokázala postúpiť do hlavnej súťaže. Česká jednotka spadla

Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková nepostúpila do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v nemeckom Oberstdorfe.
Vo štvrtkovej kvalifikácii skočila 92,5 metra a so ziskom 44,7 bodu obsadila 59. miesto. Na postup potrebovala získať minimálne 97,6 b.
V kvalifikácii na mostíku HS-137 v rámci podujatia Two Nights Tour predviedla najlepší výkon Slovinka Nika Prevcová (144,6).
Česká ženská jednotka v skokoch na lyžiach Anežka Indráčková v Oberstdorfe spadla. Devätnásťročná reprezentantka neustála na nemeckom mostíku po skoku dlhom 118 metrov dopad a skončila na zemi.
Zdravotne by ale mala byť v poriadku, doskočisko opustila v sprievode záchranárov bez cudzej pomoci.