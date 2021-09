Stačil im aj titul, o postup nemali záujem. Opäť sa držia na čele

KOZÁROVCE. Úroveň futbalu v okrese Levice držia najmä dediny. Už dlhodobo účinkujú v tretej lige Veľké Ludince, ktorých dlhoročné účinkovanie v najvyššej regionálnej súťaži je priam zázrakom, veď reč je o dedinke s 1600 dušami. V posledných sezónach sa pridala Kalná nad Hronom, no a okresné Levice sa predrali do treťoligovej spoločnosti v minulej sezóne. Ako nováčik sa ale však krčia na dne tabuľky. Práve Slovan Levice kedysi sledoval celý okres a ako víťaza celoslovenskej druhej ligy aj celé futbalové Slovensko. Legendárna baráž o najvyššiu súťaž s ligovým Humenným však vyvoláva u levických nadšencov emócie ešte aj dnes.

Levický okres dnes zastupujú v krajských súťažiach ešte Šahy (IV. liga JV), v piatej lige Východ hrajú Podlužany a Želiezovce, no a v meste Tlmače už futbal zakapal. Pýchou Tekova sú však najnovšie Kozárovce, ktoré tvrdia muziku v štvrtoligovej spoločnosti. V barážovom dueli doma s Levicami by si trúfli S postupom do tretej ligy koketovali v minulej „polovičnej“ sezóne aj dvojtisícové Kozárovce, pre ktoré to bol v štvrtej lige len štvrtý súťažný ročník. Kozárovčania vlaňajšiu IV. ligu Juhovýchod ZsFZ dlho viedli, v dramatickom finiši ich o dva body nakoniec preskočili práve okresné Levice, kým Lokomotíva dorazila do cieľa na druhom mieste. Tri kolá pred koncom totiž prehrala v šlágri sezóny práve v Leviciach najtesnejšie 0:1, no väčším skratom Lokomotívy bola následná domáca remíza 2:2 s Patou. „V prvom rade treba povedať, že my sme súťaž síce chceli vyhrať, no do tretej ligy by sme s najväčšou pravdepodobnosťou nešli,“ hovorí člen Výkonného výboru FK Lokomotíva Kozárovce Miloš Ďurovič.

„Ale najlepším scenárom pre nás by bolo, keby sme mali po poslednom kole rovnaký počet bodov s Levicami a v takom prípade by sa - podľa pravidiel v „pandemickej sezóne“ - hral rozhodujúci zápas o majstra štvrtej ligy u nás. Lenže v Leviciach sme v remízovom zápase nakoniec prehrali vyslovene nezaslúžene.“ Šanca na spomínaný barážový zápas však v Tekove stále žila i tak. Prišla však domáca strata dvoch bodov po remíze 2:2 s Patou. „V tom zápase sme my vyhrať jednoducho nemohli. ...a viac už k tejto téme nepoviem radšej nič. Je to za nami,“ váži každé slovo funkcionár Ďurovič. Kozárovce opäť na čele súťaže K dramatickému záveru vlaňajšej sezóny štvrtej ligy sa v skratke vrátil aj tréner FK Lokomotíva Kozárovce Miroslav Reischl. „Súťaž sme chceli vyhrať najmä kvôli našim priaznivcom, a aj keď sme neboli ďaleko od cieľa, nakoniec sa nám to nepodarilo. Naozaj kľúčové boli zápasy v Leviciach a doma s Patou. Domáce Levice boli na lopte o čosi lepšie, no my sme tam zahodili tri dobré šance. Doma s Patou sme viedli 2:0 a mohli zvýšiť na trojgólový rozdiel. Nestalo sa tak, v druhom polčase sa hostia vypli ku kvalitnému výkonu a nakoniec aj vyrovnali na konečných 2:2. Tieto dve stretnutia sme nezvládli výsledkovo, čo nás stálo nielen konečné prvé miesto, ale aj spomínaný barážový zápas, v ktorom by sme nastúpili proti Leviciam pred vlastnými fanúšikmi,“ obzrel sa dozadu Reischl.

„Pred sezónou nastala u nás pomerne značná obmena kádra, preto si musia určité veci ešte sadnúť, ale myslím si , že sme na správnej ceste,“ verí tréner vynovenému tímu. Paradoxné pritom je, že k pomerne veľkým zmenám v kádri Kozároviec prichádza po historicky najúspešnejšej sezóne klubu. Z Vrábel doň prišiel skúsený Stanislav Husár, z Michala nad Žitavou mladý Šimon Gajdoš, zo Starého Tekova Adam Kováč, z Tekovských Nemiec Radovan Gáfrik, zo stredoslovenskej Žarnovice Lukáš Nitško, no a z Veľkých Ludiniec Patrik Marek. „Až na zápas v Kolárove sme so štartom do sezóny spokojní, no zdá sa mi, že tohtosezónna štvrtá liga bude vyrovnanejšia, ako tá minulá,“ prejavuje rešpekt k súperom. Keď sme chceli od trénera vlaňajšieho vicemajstra tip na favorizovanú päticu tímov, ktorá by si to mala rozdať o stupne víťazov, razom vymenoval skoro celú polovicu účastníkov. Kozárovce už stihli doma zdolať Šahy (2:0), Kovarce (4:0) a Veľký Meder (3:0), z Tovarník doviezli za bezgólovú remízu bod, no a v Kolárove prehrali 1:2. Uplynulú sobotu cestovali do spomínaného Štúrova a pri Dunaji vybojovali po víťazstve 2:0 ďalšie plusové body. „V prvom polčase mali domáci územnú prevahu a aj šance, no podržal nás brankár Michal Doležaj,“ začal s hodnotením.