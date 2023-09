LIVE STREAM: Okolo Slovenska 2023 (3. etapa, cyklistika, LIVE)

PREŠOV. Cyklistické preteky Okolo Slovenska 2023 pokračujú v piatok 3. etapou, ktorá sa začína v Ružomberku a končí v Martine.

Etapa je dlhá 171,9 kilometrov a má viac horský profil.

Tretia etapa je profilovo náročnejšia, ale tiež by mal prísť do cieľa veľký pelotón. Štartuje sa v Ružomberku na Námestí Andreja Hlinku a trasa vedie do Martina.