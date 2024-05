Tentokrát únik vyšiel. Alaphilippe sa tešil z prvého triumfu sezóny

FANO. Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe triumfoval vo štvrtkovej 12. etape pretekov Giro d´Italia , ktorá merala 193 km a viedla z Martinsicura do Fana.

Ten úspešne zvládol až do konca a po takmer roku zvíťazil. V etape Giro d'Italia sa predtým ešte nikdy z triumfu netešil.

Celkovo to bolo jeho 42. prvenstvo v profipelotóne. "Určite som to takto neplánoval, veď to bolo veľmi dlho iba vo dvojici. Očakával som, že budem vo veľkej skupine.

Ďakujem kolegom, ktorí skvele kontrolovali preteky v prvej fáze, potom som sa dostal dopredu a už to bolo dobré. S Mircom Maestrim sme si skrátka povedali, že ideme a uvidíme, čo to prinesie.

Spolupracovali sme parádne. Keď som sa mu odtrhol, veril som, že zvíťazím, ale Narvaez bol blízko, hlásili mi to. Ďakujem všetkým, tímu, manželke, rodine. Sníval som o tom a som veľmi šťastný," uviedol Alaphilippe v prvej televíznej reakcii.

Celkové poradie po 12. etape