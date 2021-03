Otočka? To je vrchol. Chyba Ronalda je neodpustiteľná, tvrdil tréner

Jeho Juventus síce v odvete Ligy majstrov zdolal doma po predĺžení FC Porto 3:2, ale na postup mu to nestačilo.

BRATISLAVA. Dresom si utieral mokrý nos. Potom padol na kolená, schúlil sa do klbka. Zakrýval si tvár a plakal. Cristiano Ronaldo vypadol z Ligy majstrov už v osemfinále.

"Konečne sme našli niečo, čo Ronaldo nevie. Postaviť sa do múru," uviedol na Twitteri legendárny anglický útočník Gary Lineker.

"Je to neodpustiteľná chyba, ktorá nemá ospravedlnenie," vravel Capello v štúdiu Sky Sport Italia.

Portugalčan Ronaldo stál v múre dosť pasívne, zdvihol nohu - akoby sa zľakol. Lopte smerujúcej do bránky sa vyhol a tá mu prešla pomedzi nohy.

"Čo si to urobil, Ronaldo?" pýtal sa denník marca.es.

Prvý z nich oslávil tak, že pevne objal svojho spoluhráča Marca Reusa a vymrštil ho do vzduchu.

Diali sa kuriózne veci



Haaland sa Yassine Bounouvi gestom vysmieval, čím rozhneval hráčov FC Sevilla.

"Netuším, čo som na neho kričal, povedal som to isté, čo povedal on mne. Neviem, čo to znamenalo," vysvetľoval Haaland provokáciu.



Ešte predtým sa však udiali nevšedné veci.

Haalanda v šestnástke potiahol za dres Sevilčan Julse Kunde, ale rozhodca to spočiatku prehliadol a Sevilla rozbehla neúspešný útok.

Hra pokračovala na opačnej strane a Haaland strelil gól. Rozhodca Cüynet Cakir ho však neuznal. Nariadil penaltu v prospech Dortmundu.

VAR (videorozhodca, pozn. red.) totiž upozornil na už spomínaný faul Kundeho .



Haaland však penaltu nepremenil, vymazal ho Yassine Bounoua. Hra opäť pokračovala ďalej.

Po niekoľkých sekundách však rozhodca Cakir nechal penaltu opakovať. VAR mu totiž avizoval, že brankár Sevilly vystúpil z bránkovej čiary.