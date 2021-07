Štyri roky sa pozerala na svoj cieľ. Ide za ním aj so zlomeným palcom

„V tom roku 2017 som sa prvýkrát dostala do juniorskej aj seniorskej reprezentácie a získala som striebornú medailu na majstrovstvách sveta juniorov. Vtedy som si vysnila olympiádu v Tokiu a potrebovala som to dať na papier,“ približuje Mintálová.

Bolo to pred štyrmi rokmi. Vodná slalomárka Eliška Mintálová mala vtedy osemnásť a takto si zhmotnila svoj veľký cieľ. Vlastne vtedy to bol viac sen ako reálny cieľ.

„Nevyzerá to nejako esteticky, ale vždy, keď som prišla domov do Žiliny k rodičom, mala som to na stene. Zakaždým, keď som sa tam pozrela, vedela som, prečo ten šport robím,“ doplnila.

Po dvoch rokoch spolupráce sa Mintálová dvakrát dostala do finále pretekov Svetového pohára, raz skončila tesne za pódiom. Neskôr bez väčších ťažkostí zvládla internú slovenskú kvalifikáciu do Tokia, keď jasne zdolala skúsenú Janu Dukátovú.

„Nabúrala som do panelu, posunulo ma zadkom pred sedačku a nejako mi tam zvrtlo obe nohy. Pravou som iba narazila, no druhá bola celá vykrútená a nakoniec je z toho trojitá zlomenina palca a ešte aj vykĺbenie," opisovala na brífingu, citovala ju TASR.

„Posledný rok a pol nás trošku brzdili zdravotné problémy. To bude asi na olympiáde najdôležitejšie, aby bola stopercentne zdravá,“ želal si pred odchodom do Tokia.

„Bežne chodím spávať o desiatej a vstávam o siedmej. Teraz som to dva týždne postupne posúvala, každý deň o pätnásť minút. Dnes som vstávala o tretej ráno,“ vravela pred odletom do Tokia.

V kvalifikácii skončila Mintálová na 8. mieste a s istotou postúpila do semifinále. To ju čaká v utorok o 7.00 SELČ. Ak v ňom skončí v elitnej desiatke, zajazdí si aj vo finále (pôjde sa tiež v utorok o 9.15).

Po úprave sedenia v lodi mohla trénovať ďalej, zvládla aj kvalifikáciu, no zranenie cíti. Prejavilo sa to najmä v druhej kvalifikačnej jazde.

„Eliška niekedy jazdí až príliš na hrane, ale vidno u nej veľký posun a potenciál do budúcna. Keď sa jej podarí medaila, vôbec nebudem prekvapený, lebo na to má,“ pridal sa Beňuš.

„Uvidíme, rada by som, ale je to moja prvá olympiáda a som šťastná, že na nej vôbec som,“ priznala.

„Smiali sme sa, že tam mal dať aspoň to, na ktorom stupni by som mala skončiť,“ vtipkovala Mintálová.

Kľúčové bude, nakoľko ju bude v pretekoch obmedzovať zlomený palec.

„Samozrejme, chcela by som uspieť. Keby sa podarilo finále, bola by som veľmi rada. Chcem ísť jazdu, s ktorou budem spokojná. Ak sa to podarí, bude to stačiť na dobrý výsledok,“ hovorí Mintálová.

