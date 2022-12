Blamáž pre Nemecko. Na MS druhý raz po sebe končí už v skupine

/zdroj: DPA/

Hansi Flick, tréner Nemecka: "Nie som bez slov, viem zápas opísať celkom dobre. Po prvom polčase som bol naozaj nahnevaný za to, ako sme súperovi dodali silu. Mali sme šance na tri-štyri góly, ale ľahkomyseľnosťou sme dali súperovi šancu. Ale dnešný zápas nerozhodol, bolo to 20 minút proti Japonsku. Aj so Španielmi sme mohli v závere vyhrať 2:1. Na tomto turnaji sme nemali žiadnu efektivitu. Sklamanie je obrovské, musíme ho najprv spracovať."

Kai Havertz, dvojgólový strelec Nemecka: "Nepočítali sme s výsledkom, aký sa zrodil v zápase Španielska. No my sme sa mali postarať o vlastné problémy, s našou kvalitou by sme nemali prehrať s Japonskom. Ten zápas všetko pokazil. Mali sme tu super tím, dali sme do toho všetko, no bohužiaľ to nevyšlo. Po výhre na MS 2014 oslavovali fanúšikovia turnajový tím. Teraz sme vypadli dvakrát v skupine, takže sme ukázali, že nie sme turnajový tím."

Thomas Müller, útočník Nemecka: "Úsilie, ktoré vynaložil tím na toto víťazstvo, bolo obrovské. Je pre nás neskutočne trpké, že Japonsko dokázalo zdolať Španielsko. V tomto zápase sme splnili úlohu, no o všetkom rozhodol duel s Japonskom. Sklamanie je obrovské, je to absolútna katastrofa."