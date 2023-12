Jednotka draftu a ďalej otázniky. Kanada nepatrí k hlavným favoritom MS U20

Kanaďania však vyhrali štyri z posledných šiestich šampionátov a v štvrťfinále skončili za toto obdobie iba raz. To svedčí o tom, ako konzistentne ukazujú kvalitu a nastavujú výkonnostnú latku celému svetu.

Napriek tomu sa pri tejto reprezentácii pred MS do 20 rokov 2024 nestretnete s prívlastkom “najväčší favorit”. Tento post momentálne patrí iným, predovšetkým USA.

Skaut a spolupracovník Sportnetu Samuel Tirpák pred MS do 20 rokov ponúkne analýzu, rozbor, predpovede i vlastné pohľady na každú reprezentáciu, ktorá hrá na turnaji.

Kanada hrá svoj typický fyzický rýchly hokej plný agresívneho forčekingu a napádania, na čo si musia súperi dávať pozor a nechytiť sa do pascí. To sa v podstate nemení, rovnako ako očakávania, ktoré sú pri Kanaďanoch vždy najvyššie.

Prvý útok nemôže tvoriť nik iný ako Macklin Celebrini hrajúci za Boston University v univerzitnej NCAA. Je to vysoko inteligentný hráč, ktorý mi nesmierne pripomína Sidneyho Crosbyho v tom, ako chápe hru v predbránkovom priestore a v okolí kruhov.

V týchto miestach vyniká presnou orientáciou, disponuje štipľavou strelou i skvelou kreativitou pri tvorbe hry. Je to kompletný ofenzívny hráč, ktorý síce bude patriť medzi najmladších na turnaji, no to mu nezabráni vyniknúť.

Na pravom krídle by mal byť najproduktívnejší hráč posledných dvoch rokov v kanadskej juniorke a prospekt Columbusu Blue Jackets Jordan Dumais . Hlavný tréner reprezentácie ho opísal ako najlepšieho čistokrvného tvorcu hry, akého kedy vo svojej kariére trénoval.

Na pozícii centra je prospekt Toronta Maple Leafs a spoluhráč Samuela Barcíka v Saskatoon Blades Fraser Minten , ktorého si tréneri veľmi cenia pre jeho prístup mimo ľadu a jeho two-way hru. Neoslní od prvého striedania, no pracuje pre mužstvo veľmi dobre a konzistentne.

Na pozícii ľavého krídla tretieho útoku je prospekt Toronta Maple Leafs a hráč London Knights v OHL Easton Cowan . Cowan bol prekvapivou voľbou v prvom kole draftu. Nečakal to v podstate nikto. Je to hráč, ktorého hru budú fanúšikovia milovať. Je rýchly, agresívny, dokončí každý forček a často si sám vytvára protiútoky svojou defenzívnou hrou a obranou stredného pásma.

Na pozícii centra by mala byť "last minute” posila priamo z NHL z Bostonu Bruins, Matthew Poitras . Tento inteligentný center mimoriadne prekvapil na začiatku kariéry v NHL, keď sa mu herne aj bodovo darilo nad očakávania.

Na ľavom krídle druhej formácie by mal byť center Wenatchee Wild z WHL a prospekt Arizony Coyotes Conor Geekie , čisto ofenzívne ladený center, ktorý má skvelú orientáciu v útočnom pásme a skvelo si hľadá miesto na ofenzívne akcie.

Tí dvaja budú vytvárať príležitosti pravému krídleníkovi tejto formácie, keďže obaja budú napádať agresívne v hĺbke súperovej tretiny. Duo Yager-Cowan takto dopomôže forvardovi Connecticutu (NCAA) a prospektovi Nashvillu Predators Matthewovi Woodovi.

Wood je rozvážnym hráčom. Je to zakončovateľ i tvorca, ktorému sa najviac darí z druhej vlny, keď zožne prácu svojich kolegov z útoku.

Štvrtá formácia bola pohromade od začiatku kempu a zrejme sa tak aj predstaví od prvého zápasu turnaja.

Na ľavom krídle je prekvapenie nominácie. Nedraftovaný, neznámy, ale z herného pohľadu zaujímavý hráč, typologicky napasovaný do checking line alebo do defenzívnej formácie, center Soo Greyhounds v OHL Owen Allard. Je to rýchly, fyzický a agresívny hráč, ktorý sa snaží obrancom a brankárovi robiť peklo na zemi v každom jednom striedaní.

V strede štvrtej lajny nájdeme navrátilca z minulého roka a prospekta Montrealu Canadiens Owena Becka. Mal by byť jedným z lídrov tímu na ľade aj mimo neho a bude patriť medzi najsilnejšie defenzívne články útoku Kanady.

Každý tréner by dal veľa za to, aby mal v tíme niekoľko takýchto Beckov. Je to totiž útočne všestranný, defenzívne stabilný a konzistentný hráč.

Na pravom krídle je center Brandonu Wheat Kings a prospekt Detroitu Red Wings Nate Danielson. Ide o podobný typ hráča ako je Owen Beck. Jediným možno väčším rozdielom je to, že Beck je viac strelec ako nahrávač a Danielson naopak.