Vengloša videl pred polrokom na Slovane. V januári už telefón nebral

„Bola to obrovská osobnosť nielen v Európe, ale na celom svete. Všade zanechal výborný dojem. Ako tréner aj človek. Práve on ma povolal do reprezentácie a vďačím mu za veľa,“ netají Seman.

„Neviem, či boli nejaké problémy v realizačnom tíme. Narozprávalo sa toho veľa, ale my hráči sme medzi sebou žiadne problémy nemali. Aspoň ja som nič také nepostrehol. S každým som vychádzal dobre,“ vyhlásil držiteľ bronzovej medaily z ME 1980 a olympijský víťaz z Moskvy v tom istom roku.

„Ťažko povedať, prečo to v tomto prípade nevyšlo. Predtým sme dosiahli veľké úspechy a možno nás to ukolísalo. Asi to tak malo byť,“ myslí si bývalý vynikajúci brankár Stanislav Seman.

Švehlík: V Belehrade sa za mňa prihovoril

"Z pohľadu futbalového myslenia a filozofie ma práve Vengloš posunul najďalej, počas kariéry mi dal najviac čo sa týka kvality tréningov aj debát na futbalové aj mimofutbalové témy.

Posunul ma ako futbalistu a človeka v čase, keď som ešte len rozbiehal svoju kariéru," pridal spomienku na trénera Ján Švehlík, niekdajšia opora Slovana Bratislava i československej reprezentácie.

"Na majstrovstvá Európy do Belehradu som cestoval prakticky ako náhradník, no v semifinále bol vylúčený Jaroslav „Bobby“ Pollák a na finále s Nemeckom boli na jeho miesto viacerí adepti do základu. Tréneri Ježek s Venglošom sa radili, koho tam nominujú.

Myslím si, že som vo finále nastúpil aj zásluhou Vengloša, aj keď on mi to osobne nikdy nepotvrdil. Vždy hovoril, že som na to mal výkonnosť a kvalitu a nemusel za mňa orodovať. No myslím si, že tam za mňa nejaké to slovo padlo," dodal Švehlík.