V dôležitých zápasoch za národný tím býval nervózny. Jágr je rád, že už nemusí hrať

"Som asi prvý a možno aj posledný hráč, ktorého prijali do siene slávy ešte ako aktívneho. Je to asi aj ocenenie toho, že po tých rokoch stále viem korčuľovať na solídnej úrovni, aj keď už nie tej najvyššej,“ povedal Jágr v rozhovore pre české médiá.

Jeho krajania sa chystali na finále majstrovstiev sveta proti Švajčiarom a on si mohol povedať, že prekonal ďalší historický rekord.

BRATISLAVA. Spomedzi ocenených, ktorých v nedeľu v Prahe prijali do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), si vyslúžil najväčší potlesk. Čech Jaromír Jágr mal pri vstupe medzi legendy dobrú náladu.

Päťdesiatdvaročný Jágr v uplynulej sezóne českej extraligy v drese Kladna naskočil do 18 zápasov a nazbieral v nich 6 bodov za gól a päť asistencií. Mužstvo, ktorého je spolumajiteľom, si napokon tretí rok po sebe zachovalo príslušnosť k českej elite.

Teraz sa už len v úlohe šťastného pozorovateľa z VIP lóže O2 Arény dočkal aj titulu majstra sveta, ktorý vybojovali jeho krajania 14 rokov po tom, čo on sám zdvihol nad hlavu víťaznú trofej na MS 2010 v Kolíne nad Rýnom.

"Samozrejme, je to veľká pocta ocitnúť sa medzi legendami svetového hokeja. Je za tým to možno aj viac ako tých sto rokov, čo sa oficiálne hrá hokej. Je to veľká časť hokejovej histórie,“ zdupľoval Jágr.

V rozhovore pre iDnes.cz ešte prezradil, že najpamätnejšie momenty dlhočiznej a úspechmi pretkanej kariéry nemá, lebo sa snažil užívať každý deň v korčuliach a s hokejkou na ľade.

"Nehral som hokej preto, aby som získaval trofeje alebo medaily. Hral som ho pre svoju radosť, ale aj pre ľudí okolo seba. Miloval som chvíle, keď som bol hore, ale aj dolu. Jednotlivé momenty neviem vytiahnuť. Každá vzniknutá situácia ma nejakým spôsobom posunula tam, kde som teraz,“ skonštatovala legendárna šesťdesiatosmička.