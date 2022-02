Bude Ramsay pokračovať ako tréner? Pardavý je pripravený na dva scenáre

„Hovorí sa, že víťazstvá sú určené pre hráčov, prehry pre trénerov. Aktuálne oslavy som si užil už len tým, že som pri nich mohol byť, ale v žiari reflektorov boli hokejisti. A tak to má byť,“ vraví asistent trénera Craiga Ramsayho JÁN PARDAVÝ. O tom, čo všetko sa udialo z jeho pohľadu za posledné týždne, sa porozprával pre Sportnet.

Hráči aj niekoľko dní po zisku bronzovej medaily hovorili, že si len postupne uvedomujú, čo sa im podarilo. Ste na tom podobne?

Každému to bude dochádzať postupne. S trénermi sme sa rozprávali, že čím sme starší, tým si to možno my uvedomujeme viac. Hráči si tieto chvíle asi najviac vychutnali pri oslavách s fanúšikmi. S vekom si to budú viac a viac uvedomovať aj oni.