Prví Slováci vyliezli na legendárnu vežu v Karakorame. Bolo to ako z iného sveta, vraví Krasňanský

"Je to jedna z najvyšších kolmých stien na svete a zároveň je najvyššie položená dosahujúca 6254m. Kto lezie v horách, je to preňho veľký sen i výzva. Pre nás bol bonus, že na jej vrchole ešte neboli Slováci.

Poskytuje lezenie v nádhernej žule a ako bonus sa jej vrchol nachádza v 6254 m v nádhernom pohorí Karakoram, kde sa človek môže z jej vrcholu kochať výhľadmi na úžasnú scenériu s K2 v pozadí.

Dobrodružstvo je už len pod ňu sa dostať. Karakoram Highway, následne niekoľko dní treking do základného tábora, ľudia, nosiči, príroda, to všetko dotvára z toho celého skutočné dobrodružstvo, expedíciu. No predovšetkým je pre mňa strašne elegantná. Jej obrázok som mal roky na nástenke. Takže to je sen.