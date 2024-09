Horolezectvo je umenie prežiť. Messner v Himalájach stretol yetiho aj smrť

„Keď som ho v roku 1986 videl po prvý raz, bola noc,“ vyjadril sa najkonkrétnejšie v časopise National Geographic. „Díval som sa a rozmýšľal, čo to môže byť. Nevidel som mu do tváre a nevidel som ani jeho sfarbenie. Sledoval som iba jeho tieň.“

Problém ho zamestnával niekoľko rokov. Do Himalájí zorganizoval niekoľko expedícií, po jeho stopách vraj urazil dvadsaťtisíc kilometrov, rozprával s domorodcami. Napokon usúdil, že yeti má pravdepodobne medvediu podobu.

Stalo sa to v roku 1970 na zostupe z prvej Reinholdovej osemtisícovky. Vrchol pokorili 27. júna o piatej na pokraji síl. Rozhodli sa zostúpiť neznámou Diamirskou stenou, kde nemohli očakávať nijakú pomoc, a kde sa nenachádzal ani jeden podporný tábor.

„Mal som pocit, že už nie som jedna bytosť. Zdalo sa mi, že sa dívam sám do seba a že zo seba vystupujem. Moje myslenie sa delilo na racionálne a iracionálne. Na ceste dolu k civilizácii ma niekoľkokrát prepadol pocit, že môžem zomrieť. Vtedy som sa stretol s najväčšou dimenziou života – smrťou.“

Prežil najhoršiu noc v živote. Tridsať hodín nejedol a nepil. Do Diamirského údolia sa doplazil ako prízrak. Našli ho miestni pastieri a odovzdali polícii. Omrznutý, bľabotajúci a so smrteľným strachom v očiach. Sotva ho mohlo uspokojiť prvenstvo, že prvý prešiel osemtisícovku z jedného údolia do druhého.

Keď sa vrátil domov, amputovali mu sedem prstov. Jeho dokaličené nohy sa exkluzívne objavili na fotografii v National Geographic. Na prvej nohe vydržal iba tretí a štvrtý prst, na ľavej iba malíček... A ešte tri prsty na pravej ruke!