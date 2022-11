Raz zarábajú státisíce, raz drobné. Ako fungujú zmluvy Regendu, Haláka a iných?

NEW YORK. Zmluvy v Národnej hokejovej lige sú pre nezainteresovaných veľkou záhadou. Zvlášť teraz, keď do NHL nastúpili Slafkovský či Regenda, sa viac fanúšikov na Slovensku zaujíma o to, ako vlastne fungujú.

Pravidlá podpisovania kontraktov sú spísané v takzvanej kolektívnej zmluve medzi ligou a hráčskou asociáciou (NHLPA). Za ich porušenie platia kluby rôzne sankcie.

Pravidlá poznajú tri druhy zmlúv – nováčikovské, štandardné a zmluvy pre hráčov nad 35 rokov. Medzi Slovákmi aktuálne pôsobiacimi v NHL nájdeme všetky tri druhy.