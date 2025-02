Gretzky podporuje Trumpa napriek tomu, že chce pripojiť Kanadu k USA. Post premiéra odmietol

BRATISLAVA. Donald Trump za pár týždňov v úrade amerického prezidenta už stihol vysloviť niekoľko nečakaných myšlienok hraničiacich často až so zdravým rozumom a jednou z nich bola túžba o pripojení Kanady ako 51. štátu k USA.

“Wayne je skvelý človek, jeho prezývka The Great One je úplne namieste. V otázke samostatnosti Kanady pôsobí trochu zdržanlivejšie, lebo mi chce urobiť radosť. Ona aj jeho Janet milujú svoju krajinu,” napísal Trump na platforme Truth Social.

O čosi neskôr Trump chcel Gretzkého dokonca zaviesť na politické chodníčky a to vo vlastný prospech.

“Pýtal som sa ho, prečo nekandiduje za kanadského premiéra. Neskôr by sa stal guvernérom Kanady. Ľahko by zvíťazil, ani by nemusel viesť kampaň. Žiaľ, nemal záujem," uviedol americký prezident.