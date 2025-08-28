Extraligisti ladia formu. Slovan rozstrieľal Viedeň, Bystrica zvíťazila v Třinci

Hokejisti Slovana Bratislava
Hokejisti Slovana Bratislava (Autor: Facebook/HC SLOVAN Bratislava)
TASR|28. aug 2025 o 22:25
ShareTweet0

Štyrmi gólmi sa zaskvel legionár Elson.

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom zápase nad tímom Viedeň Capitals vysoko 7:0.

Štyrmi gólmi sa zaskvel útočník Turner Elson. V bránke Slovana nastúpil Patrik Andrisík. Zverenci kanadského trénera Brada Tappera odohrali druhý zápas v priebehu dvoch dní, v stredu zvíťazili nad Zlínom 4:1.

Hráči HK Dukla Michalovce si poradili s poľským klubom Cracovia Krakov 10:5. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v piatom prípravnom zápase.

Hráči HK Spišská Nová Ves prehrali s poľským tímom Re-Plast Unia Osvienčim 3:5. Pre slovenského extraligistu to bola v treťom prípravnom zápase prvá prehra.

Na domácom ľade neuspeli ani hráči Žiliny, ktorí podľahli Olomoucu 2:3 po predĺžení. „Vlci“ prehrali aj tretí zápas v prípravnom období.

Hráči HC MONACObet Banská Bystrica zvíťazili v prípravnom zápase na ľade českého extraligistu HC Oceláři Třinec 6:3.

Za presvedčivým triumfom vykročili už v prvej tretine, ktorú vyhrali 4:0. Tromi gólmi sa na víťazstve „baranov“ podieľal útočník Michal Kabáč.

Banskobystričania tým potvrdili formu z prípravného obdobia, v ktorom si nedávno pripísali aj celkové víťazstvo na Memoriáli Pavla Zábojníka vo Zvolene.

V šiestich prípravných dueloch dosiahli štvrté víťazstvo, pre Třinec to bola prvá prehra v prípravnom období.

prípravné zápasy - štvrtok 28. august:

HC Oceláři Třinec - HC MONACObet Banská Bystrica 3:6 (0:4, 1:1, 2:1)

Góly B. Bystrice: 7. Kukuča, 13., 19. a 39. Kabáč, 20. Faith, 44. Šoltés

HK Spišská Nová Ves - Re-Plast Unia Osvienčim 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Góly Spišskej N. Vsi: 24. Archambault, 42. Tychonick, 55. Salitri

Vlci Žilina - HC Olomouc 2:3 pp (1:2, 0:0, 1:0 - 0:1)

Góly Žiliny: 6. Galamboš, 60. Korczak

HK Dukla Michalovce - Cracovia Krakov 10:5 (2:3, 4:1, 4:1)

Góly Michaloviec: 13., 22. a 60. Martel, 20. Bindulis, 22. Kytnár, 25. Meliško, 31. Spodniak, 42. Stripai, 43. Roy, 48. Virtanen

HC Slovan Bratislava - Viedeň Capitals 7:0 (4:0, 2:0, 1:0)

Góly Slovana: Elson 4, Preisinger, Kráľovič, Solenský

Tipsport liga

    Hokejisti Slovana Bratislava
    Hokejisti Slovana Bratislava
    Extraligisti ladia formu. Slovan rozstrieľal Viedeň, Bystrica zvíťazila v Třinci
    dnes 22:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Extraligisti ladia formu. Slovan rozstrieľal Viedeň, Bystrica zvíťazila v Třinci