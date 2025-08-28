Extraligisti ladia formu. Slovan rozstrieľal Viedeň, Bystrica zvíťazila v Třinci

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom zápase nad tímom Viedeň Capitals vysoko 7:0.
Štyrmi gólmi sa zaskvel útočník Turner Elson. V bránke Slovana nastúpil Patrik Andrisík. Zverenci kanadského trénera Brada Tappera odohrali druhý zápas v priebehu dvoch dní, v stredu zvíťazili nad Zlínom 4:1.
Hráči HK Dukla Michalovce si poradili s poľským klubom Cracovia Krakov 10:5. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v piatom prípravnom zápase.
Hráči HK Spišská Nová Ves prehrali s poľským tímom Re-Plast Unia Osvienčim 3:5. Pre slovenského extraligistu to bola v treťom prípravnom zápase prvá prehra.
Na domácom ľade neuspeli ani hráči Žiliny, ktorí podľahli Olomoucu 2:3 po predĺžení. „Vlci“ prehrali aj tretí zápas v prípravnom období.
Hráči HC MONACObet Banská Bystrica zvíťazili v prípravnom zápase na ľade českého extraligistu HC Oceláři Třinec 6:3.
Za presvedčivým triumfom vykročili už v prvej tretine, ktorú vyhrali 4:0. Tromi gólmi sa na víťazstve „baranov“ podieľal útočník Michal Kabáč.
Banskobystričania tým potvrdili formu z prípravného obdobia, v ktorom si nedávno pripísali aj celkové víťazstvo na Memoriáli Pavla Zábojníka vo Zvolene.
V šiestich prípravných dueloch dosiahli štvrté víťazstvo, pre Třinec to bola prvá prehra v prípravnom období.
prípravné zápasy - štvrtok 28. august:
HC Oceláři Třinec - HC MONACObet Banská Bystrica 3:6 (0:4, 1:1, 2:1)
Góly B. Bystrice: 7. Kukuča, 13., 19. a 39. Kabáč, 20. Faith, 44. Šoltés
HK Spišská Nová Ves - Re-Plast Unia Osvienčim 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)
Góly Spišskej N. Vsi: 24. Archambault, 42. Tychonick, 55. Salitri
Vlci Žilina - HC Olomouc 2:3 pp (1:2, 0:0, 1:0 - 0:1)
Góly Žiliny: 6. Galamboš, 60. Korczak
HK Dukla Michalovce - Cracovia Krakov 10:5 (2:3, 4:1, 4:1)
Góly Michaloviec: 13., 22. a 60. Martel, 20. Bindulis, 22. Kytnár, 25. Meliško, 31. Spodniak, 42. Stripai, 43. Roy, 48. Virtanen
HC Slovan Bratislava - Viedeň Capitals 7:0 (4:0, 2:0, 1:0)
Góly Slovana: Elson 4, Preisinger, Kráľovič, Solenský