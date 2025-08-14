Extraligistom sa darilo v príprave, Zvolen aj Michalovce nastrieľali päť gólov

Hráči HKM Zvolen po prípravnom zápase
Hráči HKM Zvolen po prípravnom zápase (Autor: HKM Zvolen/Facebook)
TASR|14. aug 2025 o 23:53
Triumfoval aj Trenčín.

BRATISLAVA. Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom zápase nad Vsetínom 5:1.

Rovnakým výsledkom triumfovali Michalovce v Miškovci a Dukla Trenčín uspela nad Osvienčimom 1:0.

Prípravné zápasy - štvrtok, 14. august:

HKM Zvolen - VHK ROBE Vsetín 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Góly: 22. Marcinek, 27. Troock, 39. Šramatý, 45. Golian, 46. Kaspick - 5. Straka

Re-Plast Unia Osvienčim - HK Dukla Trenčín 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Gól: 14. Bezúch

DVTK Miškovec - HK Dukla Michalovce 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

Góly Michaloviec: 12. Roy, 14. Kytnár, 48. Roy, 52. Kytnár, 58. Spodniak

