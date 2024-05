VIDEO: Bojujú o krk a zase to zvládli. Carolina sa nevzdáva, Coloradu hrozí vypadnutie

NEW YORK. Hokejisti Caroliny Hurricanes prehrávali v druhom kole play-off NHL s New Yorkom Rangers už 0:3 na zápasy. Záverečný mečbal ale odvrátili už dvakrát.

V noci vyhrali na pôde súpera 4:1 a pripísali si druhý bod v sérii, prehrávajú v nej 2:3.

"Bol to jeden z tých zápasov, keď idete do tretej tretiny a uvedomíte si, že môže byť posledná v sezóne a nechcete ten pocit. Som vďačný, že sme sa vrátili do hry a vyhrali tento zápas," hovoril strelec víťazného gólu Jevgenij Kuznecov.